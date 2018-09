Andy y Lucas vuelven a sacar su camiseta de 'Justicia ya' tapando la foto de Gabriel

Actualizada 02/09/2018 a las 12:21

Tras la polémica generada esta semana por mostrar una fotografía de Gabriel Cruz en una camiseta durante un concierto, Andy y Lucas han aprovechado su concierto en San Sebastián de los Reyes (Madrid) para disculparse con la madre del pequeño.



Eso sí, los andaluces la ha vuelto a sacar, pero en esta ocasión han decidido tapar la cara del menor. "No hubiera estado mal que se hubiera hecho en privado, pero, no pasa nada, la culpa es de Andy y Lucas", dijeron.



Los padres de Gabriel emitieron un comunicado en el que pedían que no se utilizara la imagen de su hijo como campaña de marketing, algo que Lucas no se tomó nada bien. Sus palabras suscitaron un gran debate en redes sociales e incluso el padre de Mari Luz Cortés y la madre de Diana Quer les mostraron su apoyo en público.



"MUY ENFADADO"



Lucas González, miembro de Andy & Lucas, respondió "sorprendido" y "muy enfadado" al comunicado de Patricia Ramírez, madre de Gabriel, en el que censura el uso de la imagen de su hijo "junto a un eslogan político".



"¡Qué vergüenza!", ha replicado el cantante andaluz en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter en el que, tras pedir disculpas a los padres, ha negado su intención de alinearse políticamente. "¡Pero si como músicos vivimos de los ayuntamientos!", ha argumentado.



Te recomendamos





Etiquetas Madrid

Selección DN+