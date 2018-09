Actualizada 01/09/2018 a las 16:08

Cayetano Rivera y Eva González se convirtieron en padres en marzo. Medio año después del nacimiento del pequeño Cayetano, el diestro ha querido dedicarle un bonito texto a su hijo en su cuenta de Instagram: "Cayetano, mi mundo no será el tuyo, pero te lo enseñaré. Conocerás tus raíces, nuestra historia. Aprenderás de él que hay que ser fuerte. Que tu adversario no es siempre tu enemigo. Que las cosas no son son siempre solo lo que parecen. Que en un mundo de valientes, también existen los cobardes... Hay cosas que podré enseñarte, y muchas que tú solo tendrás que aprender. La vida no será como esperas, pero podrás ser el hombre que deseas. Y yo espero estar ahí para verlo, hijo mío".

El mensaje va acompañado por una tierna imagen en la que aparece el torero con el niño en brazos y el capote de éste sobre la espalda de su padre.

No es la primera vez que Cayetano posa en las redes sociales con su hijo. En julio, después de torear en Pamplona, el hijo de Paquirri compartió con sus seguidores una foto en la que aparecía cogiendo al niño y con un pañuelo de San Fermín.

