'Mejor sola que con Maluma', la última campaña en Twitter contra el cantante

Las letras y los videoclips de Maluma han estado últimamente rodeados de polémica y se ha acusado al cantante de reguetón de machista. Desde que lanzara 'Cuatro Babys' este rechazo ha ido creciendo.

Los detractores del colombiano han encontrado otro motivo para atacarle: la portada de su nuevo single, 'Mala mía'. En la imagen, aparece Maluma rodeado de siete mujeres prácticamente desnudas y él aparece en el centro de la cama.

Tras la publicación del videoclip, no han cesado las acusaciones de machismo. Y así ha nacido en Twitter la campaña #MejorSolaQueConMaluma, creada por @calcetesbrutes.

Bajo este hashtag, muchas personas han denunciado la portada de la canción. La iniciativa anima a participar haciéndose una foto en la cama y compartiéndola en las redes sociales.

#MejorSolaQueConMaluma Mi cama es un templo perfecto y divino donde abunda la felicidad y el respeto, no es un lugar de tortura, sexismo, machismo y cosificación pic.twitter.com/WZL1xho3Xw

Yo también me uno, al natural, al #MejorSolaQueConMaluma . Basta ya con la cosificación de nuestros cuerpos. Ojalá la gente se dé cuenta de lo machistas que son tus letras, deje de escucharte y así dejes de lucrarte del machismo. pic.twitter.com/6zGdSSno2L

Después de todas las críticas por el exceso de Photoshop en la portada de Maluma me puse a revisar y solo encontré un detalle que claramente no cuadra con el resto de la foto. #MejorSolaQueConMaluma pic.twitter.com/bajGOsBZPH

Alguien tendria que explicarle al tal @maluma que las mujeres de hoy en día preferimos estar solas antes que con un especímen como él. Y que hacer canciones misóginas y machistas ya no se lleva. #MejorSolaQueConMaluma

Que sepáis que he ofrecido a @maluma por distintos medios entrevistarle en vídeo para poder explicarse ahora que vuelve a España y parece que la vez pasada mi artículo no le sentó muy bien... pero no ha habido respuesta ¿por qué será? #MejorSolaQueConMaluma #dalacara #sinmiedo pic.twitter.com/SLLejcWj55