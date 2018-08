Demi Lovato reconoce su problemas con el alcohol y las drogas

04/08/2018 a las 09:25

La cantante Demi Lovato, que fue hospitalizada el pasado 24 de julio por una supuesta sobredosis, ingresará en rehabilitación en cuanto reciba el alta médica, informaron este sábado medios especializados.



La artista, que aún permanece ingresada en el centro médico Cedars-Sinai, de Los Ángeles (California), seguirá finalmente ese camino después de algunas objeciones suscitadas dentro de su propia familia, asegura la web TMZ, que cita fuentes con conocimiento directo de la situación.



Por ahora se desconoce el lugar donde la cantante llevará a cabo el tratamiento de rehabilitación para paliar su adicción al alcohol y las drogas.



"Demi se encuentra lo suficientemente bien como para salir del hospital este fin de semana", dijo una fuente a la revista People.



"Ha aceptado ingresar en un centro de rehabilitación y acudirá allí directamente. Esa es su decisión. No es algo que nadie le haya forzado a hacer", agregó.



Según esa fuente, la joven de 25 años, famosa por éxitos como 'Sorry, Not Sorry', entiende la gravedad de su sobredosis y admite que el proceso de recuperación está siendo muy complicado.



"Quiere estar sobria. Quiere tener ayuda. Entiende que requerirá mucho trabajo y compromiso para permanecer sana, pero es lo que desea", declaró la fuente.



Tras una llamada a Urgencias, Lovato fue tratada con Narcan, un medicamento empleado en casos de sobredosis de narcóticos, en su propia casa de Hollywood Hills. La artista había estado celebrando el cumpleaños de uno de sus amigos.



En octubre del año pasado, la artista señaló que en su vida había llevado a cabo "muchos comportamientos dañinos para la salud".



De hecho, en 2012 ya pasó varios meses viviendo en un centro de desintoxicación de Los Ángeles.



"El principal problema es que sufría mucho por enfermedades mentales para las que no estaba recibiendo tratamiento", indicó la artista, nacida en Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.), quien nunca ha tenido repartos en hablar sobre sus trastornos alimenticios y su desorden bipolar.



"Cuando estás atascada en una situación así, en la que no sabes cómo ni a quién pedir ayuda, es fácil caer en ese agujero negro. Yo estuve allí y estuve a punto de rendirme", apuntó, reconociendo que llegó incluso a pensar en el suicidio.



En junio, Lovato reveló en una de sus canciones que había vuelto a las andadas con el alcohol.



"Mamá, siento no estar ya sobria. Y papá, por favor, perdona por las bebidas caídas en el suelo", escribió la artista en su balada 'Sober'.

