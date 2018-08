La aplaudida carta del pianista James Rhodes a Pedro Sánchez

Actualizada 03/08/2018 a las 09:59

El pianista James Rhodes, quien sufrió graves abusos en la infancia, ha escrito una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez para reclamar cambios legales para proteger a los menores.

La carta se ha publicado este viernes en El País y es uno de los temas más comentados en redes sociales como Twitter.

La carta comienza así: "Llevo más de un año viviendo en España. Para mí, este país es mi casa; me he enamorado completamente de él, hasta la médula. (...) Cuando usted fue nombrado presidente del Gobierno y eligió un Consejo de Ministros integrado en sus dos terceras partes por mujeres, me pareció que teníamos un nuevo mandatario con una mentalidad más abierta en muchos temas. Por eso le escribo esta carta".

Y en ella Rhodes reclama, entre otras cosas, una reforma judicial para que en casos de violación infantil, niños y niñas declaren en privado, con la presunción de que dicen la verdad.

Sus palabras están siendo muy aplaudidas en las redes.

Si hay algo que me gusta de @JRhodesPianist es cómo ha hecho de su tragedia un púlpito desde el que intentar ayudar a otros. Algunos creerán que comercia con su dolor (no seré yo), pero que escriba esto es una muestra de su buena voluntad. https://t.co/V52EFHsj05 — Perdi (@_perdi) 3 de agosto de 2018

"Cuando se trate de niños, hay que dejar de distinguir por ley entre abuso y agresión: siempre es agresión", por @JRhodesPianist Tribuna | Carta a Pedro Sánchez; por James Rhodes https://t.co/Cllh0s12BG vía @el_pais — Lourdes Lucio (@LucioVillegas) 3 de agosto de 2018

Hacedme un favor. Leed esta carta de @JRhodesPianist a @sanchezcastejon Hasta alguien tan locamente enamorado de España como él ve este enorme fallo. La protección a los niños víctimas de abuso sexual debe mejorar YA @SaveChildrenEs https://t.co/NiRpaTIxRH vía @el_pais — Gabriela Jorquera R. (@gabyjorque) 3 de agosto de 2018

Te recomendamos

Selección DN+