El hilo de Twitter dirigido a aquellos que van a conducir con "dos copitas"

Parece que, hoy en día, todo el mundo sabe que si se bebe, no se conduce. Sin embargo, esta semana se ha conocido que más del 42% de los conductores fallecidos en España el año pasado dio positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos, según datos del Instituto Nacional de Toxicología.

Un hilo de Twitter de la periodista Mª Ángeles González se ha hecho viral en los últimos días. En él, narra el accidente de tráfico que sufrió su familia hace 23 años. Comienza sus mensajes dirigiéndose a aquel que se ha tomado "dos copitas" y va a coger el coche. Se trata de un relato que a más de uno le hará pensárselo dos veces antes de conducir habiendo bebido.

Al llegar, un abrazo delatador: “¡Qué lástima, qué lástima!”. Ya no me quedaban esperanzas. En la habitación del hospital, mi hermano. A su lado, mi madre, irreconocible, parecía un monstruo, deformada por las heridas y los cristales clavados en la cara y en los ojos.

Volví a preguntar por mi padre, esperando un milagro. Pero mi madre, poseída por los calmantes, con una tranquilidad pasmosa que entonces llegó a molestarme, me dio el golpe más grande de mi vida: "¿Tú no sabes que a tu padre lo entierran esta tarde?"

Mi mente y mi cuerpo no pudieron soportarlo y me desplomé. "Tienes que ser fuerte, que tu madre está muy grave y no puede verte mal". Yo era una niña, una niña...y tuve que crecer de golpe, no me quedó más remedio. Pero cuando recuerdo esos días me vuelvo pequeñita.