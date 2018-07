Los trabajadores de Fiat, en huelga por el fichaje de Cristiano Ronaldo

A los aficionados del Real Madrid no les ha hecho mucha gracia el traspaso de CR7 a la Juventus -al menos a parte de ellos-. Pero también hay otros afectados que no ven con buenos ojos esta decisión. Tanto que el fichaje Cristiano Ronaldo ha provocado que los trabajadores de Fiat de una planta del sur de Italia se pongan en pie de guerra.

Fiat es el principal patrocinador de la Juventus de Turín. Los 112 millones de euros que va a pagar ja Juventus no ha sentado bien a los operarios de la planta, que han convocado una huelga en la fábrica de Melfi (región de Basilicata, al sur de Italia) "desde las 22 horas del domingo 15 de julio hasta las 6 horas del martes 17 de julio".

Además del equipo de fútbol turinés, la familia Agnelli posee también el 30% del grupo automovilístico itaoloestadounidense Fiat-Chrysler.

Además, varios extrabajadores que han sido despedidos recientemente se han concentrado a las puertas de la fábrica de Pomigliano d'Arco con pancartas en las que se puede leer mensajes como: "Para Cristiano 400 millones; y para los trabajadores, una patada…".

El sindicato de la planta comenzó este miércoles su ofensiva. "Es inaceptable que mientras la compañía sigue pidiendo a los trabajadores de FCA y CNHI (otra empresa perteneciente a la familia Agnelli) enormes sacrificios a nivel económico, la misma decida gastar cientos de millones para el fichaje de un futbolista", señalaron los trabajadores de Fiat en un comunicado. "¿Es correcto todo esto? ¿Es normal que una sola persona gane millones y miles de familias no lleguen a mitad del mes? Somos todos trabajadores del mismo dueño, pero nunca como en este momento de enorme dificultad social esta diferencia de trato no puede y no debe ser aceptada", agregan.

