Amaia y su canción dedicada a la Selección española

Con la categoría que le da a la cantante navarra ser 'Amaia de España', la ganadora de Operación Triunfo se ha animado a cantar un tema dedicado a la Selección española, a pesar de que hace diez días que La Roja cayó en el Mundial ante Rusia. Lo ha hecho a través de su Instagram stories.

A pesar de la tardanza en publicar un vídeo de este tipo, sus fans han recibido este gesto con alegría.

Se trata de una versión de 'El himno titular'. Un tema del grupo madrileño Carolina Durante y que recopila una serie de puyas relacionadas con el citado equipo de fútbol.

Amaia hace referencia en su interpretación a Manolo el del Bombo y a Odriozola: "No me creo que Odriozola no sea titular". Hay que recordar que el defensa vasco del Real Madrid dejó la competición sin haber llegado a pisar el terreno de juego.

