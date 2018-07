Los vídeos de Amaia dándolo todo en una carroza del Orgullo que ya son historia

A toda gran cantante le persiguen grandes momentos: Lola Flores tuvo su "si me queréis irse", Sara Montiel su "pero qué invento es esto, pero que no me he casado" e Isabel Pantoja tuvo su "dientes, dientes, que es lo que les jode". Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo, tendrá en su camino hacia el estrellato los videos que la muestran dándolo absolutamente todo en la fiestas del Orgullo 2018 en Madrid.

La cantante vivió la fiesta desde la carroza de Netflix en el Desfile, customizada con la temática de Paquita Salas, junto a Javier Ambrossi y Javier Calvo, creadores de la serie y profesores suyos en la Academia de Operación Triunfo, Aitana Ocaña, compañera de edición de OT y amiga suya y buena parte del reparto de la serie.

Los vídeos que la muestran disfrutando de lo lindo a bordo del autobús han corrido como la pólvora en redes sociales:

