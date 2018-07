Barcelona se rinde ante Shakira al dedicarle una canción en catalán a su suegro

Shakira ya lo advirtió en redes sociales algunas horas antes: "Una pequeña sorpresa esta noche". Se refería al concierto que la colombiana iba a ofrecer en Barcelona, el segundo en la ciudad Condal, enmarcado dentro de 'El Dorado Tour'. Hubo quienes ya pensaron que iba a invitar al escenario a Gerard Piqué, como ocurrió en 2011. Pero lo de su último show no estuvo dedicado al padre de sus dos hijos, sino a su suegro Joan Piqué.

Una pequeña sorpresa esta noche! Tonight a lil surprise! Shak pic.twitter.com/Zmv8Pg9Jag — Shakira (@shakira) 7 de julio de 2018

“La siguiente canción es una de las favoritas de mi suegro, así que a petición de él y de alguno de de ustedes la vamos a tocar esta noche. No sé como saldrá porque no la hemos ensayado, Va con mucho cariño”, explicó de pronto la cantante. Después, las primeras notas de 'Boig per tu', de Sau, comenzaron a sonar, lo que hizo explotar al Palau Sant Jordi. La artista no tardó en colgar ese momento tan especial en su cuenta oficial de Twitter.

La improvisación de ayer a petición del público y mi suegro! Shak pic.twitter.com/O0zMmOyT3w — Shakira (@shakira) 8 de julio de 2018

