Nerea, exconcursante de 'OT', debuta en la pasarela de Madrid Fashion Week

A Nerea, exconcursante de Operación Triunfo 2017, no le basta con la grabación de su primer 'single' y su papel en el musical 'La llamada' de los Javis. La cantante de 19 años ha sacado tiempo para debutar este sábado como modelo en la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que este viernes abrió sus puertas en el Ifema de Madrid.

"Extraña". Así se ha sentido Nerea, que ha desfilado para Constanza + LAB, firma que ha inaugurado el Samsung EGO en Ifema. "Es una experiencia rara porque no se parece a nada de lo que he hecho, parecía que iba a ser fácil pero no lo es. Además, he tenido que utilizar la tecnología que estaba conectada al vestido", contaba a los medios.

"Desde que estuve en 'Operación Triunfo' cuido bastante lo que llevo e intento ir bien vestida pero lo hago por mí, no para gustar a la gente", declara Nerea. La concursante ha demostrado durante este tiempo que ha salido de la academia de OT con más seguridad en sí misma, además de como artista. Tanta que ha sido capaz de subirse a una pasarela y disfrutar de algo muy diferente a lo que está acostumbrada.

ROPA QUE EXPRESA SENTIMIENTOS

A través de una aplicación en el móvil mediante la tecnología 'bluetooth', la ropa inteligente expresa sentimientos y estados de ánimo mediante patrones de luz preconfigurados. "Todos en referencia a emociones positivas", puntualiza la diseñadora Constanza Mas.

"Las prendas construyen un lenguaje de emociones, es ropa con superpoderes", añade esta diseñadora que estudió Ingeniería de Diseño Industrial y se graduó en Diseño de Moda.

