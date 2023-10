La idea de un navarro se hace realidad: Mortadelo y Filemón regularán el tráfico en Barcelona

homenaje a uno de sus más grandes creadores, Francisco Ibáñez, padre de Mortadelo y Filemón y de Rompetechos, que será honrado con la Medalla de Oro al Mérito Cultural de la ciudad a título póstumo. Recibirán la distinción su hija Nuria, y su viuda, Remedios Solera, en un acto que se celebra por la tarde en la biblioteca Gabriel García Márquez, que inauguró Ibáñez antes de morir, un centro que ya se conoce como el Guggenheim de Sant Martí y que cuenta además con un fondo dedicado a la obra de Ibáñez, vecino del barrio. Barcelona rendirá este miércoles un más que merecidoa uno de sus más grandes creadores, padre de Mortadelo y Filemón y de Rompetechos, que será honrado con lade la ciudad a título póstumo. Recibirán la distinción su hija Nuria, y su viuda, Remedios Solera, en un acto que se celebra por la tarde en la biblioteca Gabriel García Márquez, que inauguró Ibáñez antes de morir, un centro que ya se conoce como el Guggenheim de Sant Martí y que cuenta además con un fondo dedicado a la obra de Ibáñez, vecino del barrio.

Hace más de un año y medio que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó conceder la máxima distinción cultural al dibujante. Por razones de salud, el acto tuvo que suspenderse en varias ocasiones, hasta que murió en julio a los 87 años. Ibáñez siempre decía que el mejor premio que había recibido en su vida era el cariño de sus lectores. No ganó ni el Cervantes ni el Princesa de Asturias, pero cientos de fieles hacían largas colas todos los años esperando una firma en el día del libro. No se jubiló. Mortadelo y Filemón no dejaron de trabajar nunca. A sus dos personajes más ilustres aún les queda una última misión. Agentes secretos, más bien chapuceros, en breve serán destinados a controlar el tráfico en Barcelona, una misión casi imposible.

El ayuntamiento, en homenaje a su autor, ha decidido instalar semáforos con las figuras de Mortadelo y Filemón. En verde, Mortadelo; en rojo, Filemón, para seguir eternamente cabreado. Pase usted la calle, si se atreve. Pero cuidado con la TIA, que con su hoja de servicios puede provocar un accidente. El verde Mortadelo y el rojo Filemón, en semáforos para peatones, se verán en tres cruces. Uno, entre la Gran Vía y la calle Bac de Roda. El emplazamiento es especial, pues ahí vivía el creador de 13 Rúe del Percebe. Esta calle aún no existe, pero igual tendría que aparecer en el nomenclátor de la ciudad. Sería otro homenaje a Ibáñez.

IDEA DE UN PROFESOR

El mercado de Sant Antoni, donde los domingos hay mercadillo de segunda mano y se venden, sobre todo, tebeos y 'Superhumores', y el paseo de Gracia son los otros puntos donde se podrá cruzar por orden de los agentes. Serán en total 16 semáforos, con un coste de 14.000 euros. El diseño correrá a cargo del consistorio.

Pero la idea surgió de un profesor navarro, que curiosamente se llama Francisco J. Ibáñez. Lanzó la idea en las redes sociales y el ayuntamiento la aceptó. Se le ocurrió tras volver de unas vacaciones en Dinamarca, donde vio que en Aarhus había vikingos en los semáforos. Su mensaje en Twitter tuvo más de 2.000 comentarios y 4.500 personas pulsaron 'me gusta'. El ayuntamiento también le dio al 'like' y el alcalde Collboni se puso manos a la obra. El consistorio ya ha sacado a concurso el contrato para su compra.