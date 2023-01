Los Morancos hacen una versión de la canción de Shakira imitando a Clara Chía: "Clara-mente te has picado"

Los Morancos, formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, ha hecho su propia versión de la Clara Chía. El tema se lanzó el jueves pasado y rápidamente se convirtió en el mejor estreno latino de la historia de YouTube con 33 millones de reproducciones en menos de 24 horas y en cinco días ya supera los 133 millones de visualizaciones en esta plataforma de video. El dúo de humoristas, formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, ha hechode la canción de Shakira y Bizarrap, la famosísima 'BZRP Music Sessions #53' en la que la cantante colombiana critica y lanza afilados dardos contra su expareja el futbolista Gerard Piqué y su actual novia. El tema se lanzó el jueves pasado y rápidamente se convirtió en elcon 33 millones de reproducciones en menos de 24 horas y en cinco díasen esta plataforma de video.

Desde que la canción vio la luz se han multiplicado hasta la extenuación los memes, los comentarios en redes sociales y las imitaciones, pero todavía faltaba por llegar la versión de Los Morancos y la han lanzado este martes. Los cómicos sevillanos han lanzado su propia parodia simulando ser Piqué y Clara Chía respondiento a Shakira y la han llamado 'MRNCS Music Sessions #50ypique'.

En el videoclip, la protagonista es Clara Chía, que imitando la ambientación y la estética del video original responde a la cantante colombiana, mientras su novio hace el papel de Bizarrap. Nada más publicar el video, Los Morancos y su parodia se han hecho virales rápidamente.

LETRA DE LA VERSIÓN DE LOS MORANCOS DE LA CANCIÓN DE SHAKIRA

La letra de la versión que los Morancos han hecho del polémico tema de Shakira y Bizarrap dice así:

"Shakira que te pasó

para escribirnos

a los dos esa canción.

Sabes que Piqué

a mí me picó

y le gustó lo que picaba.

¿Qué quieres que le haga yo?

Clara-mente

te has pi-cado

y con-migo

Shaki la has cagado.

Tú eres loba pero yo

soy una leona.

Déjate de cancioncitas

¿vale? poca broma

Uuuuuuh

Esa no es la actitud.

Ella ha empezado antes

a molestar.

Pero es que esa no es la actitud.

No me gusta lo que me ha dicho

que soy un Casio

que soy un Twingo.

Tú tranquila no te compliques

déjala a ella que te critique.

Pero es que ya se está pasando

entiende que me pique.

Lo digo pa’ que la mierda

a mí no me sal-piqué.

Yo bailaba siempre el waka waka

pero ahora ni un paso me saca.

Por las buenas siempre soy muy buena

pero como tú me busques

al final me vas a encontrar".