Froilán viaja a Abu Dabi para alejarse de sus últimas polémicas

Las últimas noticias en las que se ha visto envuelto Froilán han vuelto a poner en el centro de la polémica al nieto mayor del rey emérito Juan Carlos I, razón por la que, según publica la revista 'Lecturas', su madre, la infanta Elena, habría decidido enviarlo a vivir una temporada junto a su abuelo en Abu Dabi. El pasado diciembre salió a la luz una pelea a las puertas de una discoteca madrileña, ocurrida a finales de noviembre, en la que había resultado herido en el antebrazo por arma blanca un amigo del hermano de Victoria Federica. Si bien se confirmó que él no había sido protagonista del altercado, la Policía sí lo identificó como uno de los testigos de la trifulca. La cuestión es que a raíz de aquel problema comenzaron a correr nuevas informaciones sobre las andanzas nocturnas de Froilán, en las que los conflictos eran recurrentes.

En abril lo habrían tumbado de un puñetazo en un bar y en julio, se produjo un tiroteo y un apuñalamiento en el club de playa marbellí en el que celebraba su cumpleaños. Además, parece que acompañaba a su hermana el día que Victoria Federica estrelló el coche que conducía contra varios vehículos en el madrileño barrio de Salamanca.

Coincidencia, mala suerte o malas elecciones, el caso es que allá donde va Froilán le acompañan los problemas. Ante esto, la infanta Elena ha optado por enviarlo a Abu Dabi para cortar de raíz el aluvión de informaciones. Según cuenta la publicación, parece que el nieto de la reina emérita Sofía no habría tenido posibilidad de réplica y, aunque no comparte la decisión, no ha tenido más remedio que acatarla. Cuarto en la línea de sucesión, sus comportamientos repercuten en la imagen pública de la Monarquía, más aún cuando se publican informaciones comprometidas en las que se baraja que el hijo de Jaime de Marichalar tiene línea directa con funcionarios de seguridad para intervenir en sus conflictos. Tras la experiencia con el rey emérito parece que poner tierra de por medio se ha revelado como la solución para calmar las aguas en torno a su figura.

La estancia será temporal, lo que no ha mitigado el disgusto del joven al que sus amigos hicieron el pasado fin de semana una fiesta de despedida. Su retiro árabe coincide con la mudanza del rey Juan Carlos que después de más de dos años en Abu Dabi se ha trasladado a una casa más acorde a sus gustos. Pocas son las informaciones que llegan sobre el monarca desde que se marchó para poner un cortafuego entre sus polémicas económicas y sentimentales y la Monarquía española, encabezada por su hijo, el rey Felipe VI. Durante este tiempo solo ha visitado España en una ocasión y han sido sus hijas y nietos quienes han ido a verlo ya que la relación con la 'familia no real' se mantiene con normalidad a pesar de la distancia. Que acoja a su nieto para alejarlo de las polémicas es una muestra más de esta cordialidad.