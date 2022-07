La salud de Julio Iglesias, un misterio por resolver

El mes que lleva su nombre está resultando un calvario para Julio Iglesias. Al menos, en lo mediático. No hay día en que no se difunda un parte médico (minuto y resultado) sobre el estado de salud del cantante que, según quién te lo cuente, va de excelente a calamitoso... Mientras unos insisten en que se encuentra en plena forma, otros aseguran haberlo visto en silla de ruedas. A este río revuelto llegan a diario un sinfín de pescadores. Entre ellos, el paparazzi Diego Arrabal, que ha aprovechado la coyuntura para resucitar 25 instantáneas tomadas por él en marzo de 2018 cuando Julio entraba en un hospital de Miami, acompañado por Miranda, su mujer.

Arrabal sostiene que las fotos que acaba de publicar en YouTube son las últimas que se le han hecho al cantante. Sin embargo la realidad parece desmentirle porque dos años después, en el verano de 2020, corrieron como la pólvora unas imágenes en las que podía verse a un mermado y tambaleante Julio caminando al borde de una piscina agarrado a dos jóvenes morenas en bikini que le servían como muletas. 'Julio Iglesias camina con mulatas', fue el título de la crónica que publicó esta periodista por aquel entonces en estas mismas páginas.

"ME HAN MATADO 20 VECES"

"Salí en unas fotos con unas chicas guapísimas porque me había roto la tibia y el peroné, y salía muy delgado. Estaba hecho una mierda. Pero ya pasó y estoy mucho mejor de lo que oigo y leo por ahí, porque me han matado quince o veinte veces. Estoy del carajo, como dirían los gallegos. Hasta tal punto que mi intención es volver a cantar dentro de tres o cuatro meses", declaró el propio Julio en la Cope a su amigo Pepe Domingo Castaño el pasado mes de enero. Sin embargo, han transcurrido más de cuatro meses desde entonces, su vuelta a los escenarios no se ha producido y los rumores sobre su deterioro físico lejos de apagarse se han reavivado.

La chispa la prendió hace unos días el periodista argentino Jorge Rial al desvelar literalmente que "un famoso cantante con sobrenombre de animal, muy amigo de Julio" había ido a visitar al artista y se lo había encontrado en silla de ruedas. "Tiene problemas de movilidad y no quiere que nadie lo vea así", remataba. Pero el famoso cantante con sobrenombre de animal, José Luis Rodríguez 'El Puma', se lanzó como un felino a desmentirlo: "Es totalmente falso que yo haya dicho eso. Julio está perfectamente de su cerebro y de su cuerpo. Está con muchas ganas y me dijo que en noviembre empieza su gira", aclaró a través de Instagram.

El fotógrafo Diego Arrabal, que afirma haber crecido profesionalmente a la sombra de Julio y hasta pide un homenaje público para él "antes de que ya no esté entre nosotros", sostiene lo contrario. En las imágenes captadas por él hace cuatro años, Julio, con camisa blanca y pantalón ancho, entra en el hospital caminando por su propio pie, agarrando cariñosamente a su mujer por el cuello (sin dar muestras de estar apoyándose en ella) e incluso esbozando una sonrisa... Pero, nada, Arrabal insiste en que se le ve fatal y que tiene a sus amigos muy preocupados.

Precisamente alguien muy amigo de Julio y también cantante, aunque sin sobrenombre de animal, es Ramón Arcusa. Y él lo desmiente. "Que cesen ya los bulos", exige desde su cuenta de Twitter. Hablé con Julio ayer y está en plena forma física, hace natación, gimnasio casero, y está lúcido y más vivo que nunca". Pero como Iglesias no acaba de pronunciarse, el misterio crece. Y ya solo falta que opine sobre el asunto Iker Jiménez.