El vestido de Cristina Pedroche en El Hormiguero del que todo el mundo habla

Cristina Pedroche se encargará de despedir el año junto a Alberto Chicote, la colaboradora de televisión visitó 'El Hormiguero' dejando a todos con la boca abierta por su estilismo con cambio de look incluído. A pocos días de la esperada noche de las campanadas en la que un año másse encargará de despedir el año junto a A, la colaboradora de televisión visitódejando a todos con la boca abierta por su estilismo con cambio de look incluído.

Apostando por un vestido ajustado que simulaba un desnudo integral, Pedroche dejó claro que este año está dispuesta a darlo todo desde la Puerta el Sol en un año que ha terminado complicándose por culpa de la Covid-19. "Cuando suba una foto a Instagram me van a censurar. Es la vez que más tapada vengo a El Hormiguero".

Si su estilismo era de lo más comentado de la noche, Cristina volvía a sembrar la duda con su pelo. Tras emitirse el vídeo promocional de las Campanadas de Nochevieja en el que la presentadora aparece cortándose el pelo y dejando caer que se lo rapa, Pedroche le explicaba a Pablo Motos: "Esto es una peluca pero no se nota porque es de las buenas. No quiero que se sepa lo que hay aquí debajo y la gente sepa lo que va a pasar... Este año pasan más cosa alrededor y no solo es el vestido, ha pasado una cosa en el mundo cabeza... Se verá nada más conectar por la noche".