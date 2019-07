El supuesto hijo de Julio Iglesias: "Esperemos que esta vez se haga justicia"

Actualizada 04/07/2019 a las 11:03

El valenciano Javier Sánchez Santos, que reclama ser reconocido como hijo de Julio Iglesias, ha denunciado a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia para la celebración del juicio en el que pretende que se reconozca la paternidad del cantante que tanto su madre, María Edite, como él mismo, son "víctimas de un error de forma por el Estado".

Sánchez ha llegado minutos después de las 09.00 horas a los juzgados valencianos, donde ha acudido acompañado por su pareja y su madre y se ha mostrado "confiado" en que este jueves se celebrará la vista sobre la presunta paternidad del cantante. "Hoy hay juicio", ha dicho el demandante valenciano, que ha agregado: "Esperemos que esta vez se haga justicia y se centren en el fondo".

A finales del pasado mes de mayo, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia rechazó la suspensión del juicio en el que debe esclarecerse la presunta paternidad de Julio Iglesias sobre Sánchez al estimar que no existe cosa juzgada, tal y como había alegado la defensa del cantante y la Fiscalía en la sesión de cuestiones previas que se llegó a celebrar días antes en la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana. De este modo, el juicio se reanudará este jueves.

Sin embargo, en la misma sesión, el abogado del cantante, Fernando Falomir, planteó junto al fiscal la no validez de la prueba de ADN obtenida con restos que un detective privado contratado por Javier Sánchez obtuvo de un termo de uno de los hijos de Julio Iglesias, Julio José. Esta prueba, según defendía la representación del demandante, indica que este y Sánchez serían hermanos en un porcentaje cercano al 97%.

El juez decidió declarar "ilícita" esta prueba y "carente de cualquier relevancia y valor jurídico y probatorio" y, para ello, se basó en que se recogió el termo de Julio José sin conocimiento de este, en lo que el magistrado considera una vulneración de derechos fundamentales, a la privacidad e identidad.

También ha atendido a los periodistas el abogado de Sánchez, Fernando Osuna, que ha expuesto que tienen "muchas pruebas". "Sobre todo, dos muy importantes. La negativa, el 'no' de Julio Iglesias a hacerse la prueba de ADN. La ley sanciona esa conducta con carácter muy severo. ¿Tú no quieres hacerte la prueba? Muy bien, pues yo como juez te voy a declarar padre siempre y cuando haya indicios. Hay muchos indicios y pruebas", ha sostenido.

Otra prueba "muy buena", ha continuado, es "la de ADN que se le hizo a Julio José". "Aunque el juez dice que no es totalmente lícita, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 que dice que cuando ese ADN cogido a una persona que no es demandada, pero se va a usar exclusivamente para saber quién es mi padre", esa prueba "es válida".

TESTIGOS Y FOTOGRAFÍAS

También ha destacado que tienen demostrado que "Javier no es hijo del padrastro, del exmarido de su madre" y que disponen de "muchísimas pruebas del juicio que se celebró en el año 1991", en el que desde su punto de vista queda patente que "María Edite coincide con Julio Iglesias una semana en Sant Feliu de Guíxols en el año 1975", ya que "hay testigos y fotografías".

Sobre la posibilidad de que la justicia determinara que este procedimiento incurre en cosa juzgada, Osuna ha argumentado que "el mismo juez ha dicho que no la hay", además de que "el Tribunal Supremo en casos parecidos a este dice que no hay cosa juzgada".

"Si no hay cosa juzgada y la negativa de Julio Iglesias a venir a hacerse la prueba de ADN, no tendremos mucha dificultades en conseguir una sentencia favorable", ha asegurado el letrado. Asimismo, ha agregado que cuando Javier Sánchez pleiteó en realidad lo hizo su madre, por lo que ha defendido que este "no ha tenido posibilidad de demandar". "Ahora ya con mayoría de edad lo puede hacer", ha añadido.

IGLESIAS "NO TENDRÁ INCONVENIENTE EN SOMETERSE A LA PRUEBA"

Por su parte, el letrado de Julio Iglesias ha restado importancia a la vista de este miércoles: "El juicio es un trámite más, nosotros seguimos pensando que existe la cosa juzgada, en su caso podremos hacer valer esta tesis ante la Audiencia Provincial", ha manifestado.

Igualmente, ha apuntado que Julio Iglesias "no se ha negado a hacerse la prueba de ADN", pero ha puntualizado que "primero se debía resolver si había cosa juzgada o no". "Cuando este asunto sea definitivo, no tendrá inconveniente en someterse a ella", ha concluido el representante legal del cantante.

Etiquetas Valencia

Selección DN+