Amaia explica por qué no acompañó a Alfred en la gala de Eurovisión de OT

Actualizada 14/03/2019 a las 14:49

Tras un tiempo desaparecida y volcada en la composición y grabación de su futuro disco, Amaia Romero asistió este miércoles al estreno de 'Dolor y gloria', la nueva película de Pedro Almodóvar. La cantante navarra estuvo acompañada en la alfombra roja del evento por la también extriunfita María Villar y juntas atendieron a los medios de comunicación que no perdieron la oportunidad de preguntar a la ganadora de OT 2017 por la fecha de salida de su próximo trabajo discocráfico o por su relación con Alfred.

Amaia explicó las razones de su sonada ausencia en la gala en la que se eligió a Miki como el próximo representante de España en Eurovisión, en la que fue Alfred el encargado de entregar el sobre con el nombre del ganador y entregarle el testigo. Cuestionada por si no asistió al programa para no coincidir con quien fue su pareja sentimental hasta el pasado mes de octubre, la navarra fue tajante: “Eso es mentira. Ya le he visto en otras ocasiones y no ha pasado nada”, aseguró. “Después de lo mal que quedamos el año pasado creo que no soy nadie para ceder el testigo a Miki en Eurovisión, según mi opinión”, dijo con total sinceridad en relación a su puesto 23 en el festival celebrado el año pasado en Lisboa.

Ante la pregunta de qué consejo le daría a Miki de cara a Eurovisión 2019, la intérprete de "Tu canción" admitió que el festival llegó un momento de tantos cambios en su vida que no consiguió asimilar todo lo que estaba viviendo: "La verdad es que la época de Eurovisión fue tan rápida y tan increíble que no me acuerdo de todo". "Es como si no la hubiera procesado todavía", añadió por lo que aconsejó a su sucesor en Eurovisión que "no se agobie porque, al final, no es tan importante. Yo ahora mismo lo recuerdo como que me parecía algo súper importante, pero en realidad no es así. Fue una experiencia más en la vida". "Que lo viva como una cosa más, pero no como algo imprescindible, porque no lo es", concluyó.

El consejo que le daría de cara el festival es que esté tranquilo. “Que no se lo tome como algo importantísimo porque no lo es, es un festival y es una cosa más en la vida. Estoy hablando aquí como si llevase 20 años en la industria pero no, es como lo siento yo ahora. En ese momento lo veía como lo más importante y que era lo único que hacía en mi vida. Ahora lo veo con más perspectiva”, admitió.

¿Qué consejos le darían a @mikiot2018? @mariaot2018 y @amaiaromero nos han contado cómo ven a nuestro representante en Eurovisión durante la premiere de 'Dolor y gloria'. ¡No te pierdas sus respuestas! ⬇️ pic.twitter.com/LYZRP2R8iF — RTVE (@rtve) 13 de marzo de 2019

En cuanto a su debut como cantante en solitario, Amaia avanzó que el lanzamiento está un poco más cerca. “He grabado todas las canciones, mi trabajo ya está, hay que retocar cosas pero estoy bastante orgullosa de cómo ha quedado”, comentó. Aunque no confirmó ninguna fecha concreta para comprar su disco, sí adelantó que antes de que se ponga a la venta se podrán escuchar algunos temas. “Antes del disco saldrán algunas canciones. Pronto, menos tiempo de lo que pensáis”.

Como siempre que tiene una aparición pública, el look que lució Amaia para el estreno cinematográfico causó un gran revuelo en redes sociales . Especialmente por su curioso mini bolso que se llevó numerosos elogios por parte de los entendidos en moda, ya que se trata del bolso XXS de Jacquemus, triunfador en la Semana de la Moda de París. Amaia deslumbró a su llegada a la alfombra roja con un vestido blazer en verde menta de Xevi Fernández que escondía un slip dress negro de Betolaza Studio, mules bicolor y joyas de Biis.

