La polémica portada de la revista 'Lecturas' sobre Amaia Romero y Alfred García

Actualizada 28/11/2018 a las 12:09

Esta semana, la revista Lecturas publica en su portada una fotografía de Alfred y Amaia que comparte protagonismo con Aurah Ruiz, exconcursante de GH VIP (Telecinco), sobre su paso por el programa y la enfermedad de su hijo.

En la imagen, aparecen los dos exconcursantes de 'OT' pillados 'in fraganti' con gesto triste, de dolor, ambos llorando, tras la celebración de la gala de 'People in red' el pasado 19 de noviembre en Barcelona en la que actuaron por separado. De hecho, en la fotografía se ve a la navarra con la chaqueta que Alfred llevaba ese día. El momento se ha hecho trending topic en Twitter este miércoles por la polémica foto que parece confirmar la ruptura definitiva de la expareja.

¡Exclusiva! Todas las fotos del momento de la ruptura definitiva entre Amaia y Alfred en exclusivahttps://t.co/RItUEfHZU3 pic.twitter.com/i2a7R44LqA — Lecturas (@Lecturas) 28 de noviembre de 2018

¡Madre coraje! Aurah se sincera sobre su durísima vida con su hijo enfermo Todos los detalles, en exclusiva, en tu kiosco ‍♂️‍♀️ pic.twitter.com/4VwCGUkYJV — Lecturas (@Lecturas) 28 de noviembre de 2018

"La pareja estrella de OT 2017, que llevó su amor hasta Eurovisión, coincidió en una gala en Barcelona. A la salida, Amaia y Alfred mantuvieron un tenso encuentro que finiquitó su relación", señala Lecturas en su web.

"La cámara de 'Lecturas' encontraba a Alfred y Amaia durante el instante de su ruptura. La pareja intercambiaba miradas de desolación y muchos nervios. El cantante temblaba y Amaia trataba de consolarle", indica la publicación.​​​​, que también asegura que fue Alfred "quien tomó la iniciativa de acercarse a Amaia con gestos suplicantes de cariño. «Es que me dejas así tirado...», imploraba él. «Alfred, por favor, que no, que no... No voy a dejar de quererte nunca», respondía ella".

