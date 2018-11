Amaia Romero recoge sus pertenencias de casa de Alfred García

Actualizada 26/11/2018 a las 15:05

La distancia entre Amaia Romero y Alfred García parece que ya es definitiva. Aunque la pareja de 'extriunfitos' ha desmentido en varias ocasiones los rumores de su ruptura, unas imágenes parecen confirmar que ya no están juntos. La revista ¡QMD! ha hecho públicas unas fotos en las que se ve a la cantante y pianista navarra cargando con una caja de cartón en el portal de la vivienda de Alfred, en Barcelona, con una pegatina que reza: 'Esta caja es la de Amaia'.

En otra fotografía de la misma secuencia, se ve cómo Amaia espera en la calle a que un taxi la recoja, mientras intenta mandar mensajes desde su móvil.

La última vez que se les ha visto juntos fue en la gala benéfica contra el sida 'People in Red', en la que actuaron cada uno por separado. Allí, Amaia declaró a los periodistas que estaba "supercontenta" y que tenía una relación "muy especial" con Alfred. "Estoy muy bien con él, no tengo ningún problema". Digo, además, que no le importaba lo que pudieran pensar de los rumores sobre su ruptura con su compañero de 'OT'.

AMAIA, CON LOS ÚLTIMOS DETALLES DE SU DISCO

La semana pasada, los seguidores de Amaia pudieron escuchar un adelanto de su primer disco. Se trata de dos colaboraciones: una con Rozalén (sobre el tema que le compuso para Eurovisión) y otra con el grupo Carolina Durante.

