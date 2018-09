El cabreo de Manu Guix por una mala experiencia en el AVE y la respuesta de Roberto Leal

Dormir en un tren durante un viaje cuesta, y si no que se lo pregunten a Manu Guix, director musical de la Academia de Operación Triunfo.

El profesor de OT estaba intentando echar una cabezada cuando alguien ha interrumpido su sueño de forma repentina. Manu Guix ha querido compartir en su cuenta de Twitter la "molesta" experiencia, donde ha mostrado claramente su enfado.

Guix se encontraba este sábado en el AVE durmiendo, cuando de repente "un señor que pasaba andando por el pasillo" del tren le ha "despertado de un codazo en la cabeza".

"Ha sido el me cago en tu puta madre que más me ha costado guardarme de toda mi vida", ha reconocido Guix en su publicación en Twitter.

Estoy en el ave. Dormía. Y un señor que pasaba andando por el pasillo me ha despertado de un codazo en la cabeza. Ha sido el me cago en tu puta madre que más me ha costado guardarme de toda mi vida.