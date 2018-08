Los vestidos de boda de Meghan y Enrique se exhibirán en Windsor y Edimburgo

Actualizada 29/08/2018 a las 14:12

El vestido de novia de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y una réplica del que lució el príncipe Enrique en su enlace del pasado mayo se exhibirán en el castillo de Windsor y en el palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo, ha informado este miércoles el palacio de Kensington.

Bajo el título 'A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex' ('Una boda real: el duque y la duquesa de Sussex'), la muestra abrirá sus puertas en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, el próximo 26 de octubre y se podrá visitar hasta el 6 de enero.

El próximo año se trasladará a Edimburgo, donde se abrirá al público del 14 de junio al 6 de octubre.

Los duques de Sussex contrajeron matrimonio el 19 de mayo en la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor.

Para la ocasión, Meghan eligió un vestido de la diseñadora británica Clare Waight Keller, directora artística de la casa de moda francesa Givenchy.

La exactriz lució un vestido muy sencillo, blanco con escote de cuello de barco y cubrió su rostro con un velo transparente, adornado organza en los bordes y de cinco metros de longitud.

Sus detalles florales representan a los 53 países de la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones) y fueron realizados por un equipo de bordadoras, a las que les costó cientos de horas crear el diseño, para lo que debían lavarse las manos cada 30 minutos para mantener el tul y los hilos prístinos.

El uniforme que llevó el Príncipe Enrique es el perteneciente al regimiento de caballería 'Blues and Royals' del Ejército británico y fue especialmente encargado para la boda a la firma londinense Dege & Skinner.

En la muestra se podrá ver una réplica de este atuendo, ya que, según informó la organización, el hijo de Carlos de Inglaterra y la fallecida Diana de Gales lo usará durante el periodo en que esté vigente la exposición.

Enrique recibió el permiso de la reina para casarse con este uniforme, que fue el mismo que lució ese día su hermano Guillermo, el duque de Cambridge, y que consistía en una casaca y pantalones negros con cinturón y guantes blancos.

