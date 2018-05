Harvey Weinstein, en libertad con cargos bajo fianza de un millón de dólares

El juez ha decretado libertad con cargos bajo fianza para el productor Harvey Weinstein al que acusa de cuatro delitos sexuales. Weinstein, que se ha declarado no culpable de todos los cargos, debe abonar una fianza de un millón de dólares (853.000 euros) en efectivo o presentar un aval de diez millones de dólares para quedar en libertad. Además, el juez le ha retirado el pasaporte y ha limitado sus viajes, obligándole a llevar un dispositivo de localización. La Fiscalía del distrito de Manhattan ha informado que Harvey Weinstein ha sido procesado y acusado de cuatro delitos sexuales, entre ellos el de violación y abuso sexual en relación con dos mujeres. Los hechos tuvieron lugar en 2004 y 2013. "Los cargos de hoy reflejan un progreso significativo en esta investigación activa y en curso. Agradezco a los valientes supervivientes que se presentaron y a los fiscales de mi oficina que han trabajado incansablemente en esta investigación", afirmó el fiscal Cy Vance en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. Weinstein, que se declara no culpable de los delitos de los que se acusa, se entregó este viernes a la policía de Nueva York personándose en la comisaria del barrio de Tribeca cerca de las 7.30 horas de la mañana (hora local). Llegó a las dependencias policiales vistiendo una chaqueta oscura sobre un suéter azul y una camisa blanca de cuello abierto y vaqueros oscuros. Además, llevaba tres libros bajo el brazo derecho, incluyendo lo que parecía ser una biografía de Elia Kazan, el director de películas clásicas de Hollywood como 'La ley del silencio' y 'Un tranvía llamado Deseo'. Más de 70 mujeres acusaron al cofundador del estudio Miramax y The Weinstein Co de conducta sexual inapropiada, incluyendo violaciones. Estas denuncias dieron lugar al movimiento #MeToo en el que cientos de mujeres han acusado públicamente a hombres poderosos en los negocios, el gobierno y el entretenimiento. Weinstein ha negado tener relaciones sexuales sin consentimiento. Desde que las acusaciones se hicieron públicas, los pesos pesados de la industria del entretenimiento se han distanciado de Weinstein, quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Hollywood. El consejo directivo de Weinstein Co lo despidió y en marzo, la compañía se declaró en bancarrota. Entre las actrices que acusaron públicamente a Weinstein de conducta sexual inapropiada están Uma Thurman, Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lena Headey Rose McGowan o Cate Blanchett.

RESPUESTA OFICIAL DE WEINSTEIN

"El señor Weinstein siempre ha mantenido que nunca ha tenido un comportamiento sexual no consentido con nadie. Nada sobre el procedimiento de este viernes cambia la postura del Sr. Weinstein. Ha declarado no culpable y espera ser exonerado", afirmó el abogado de Weinstein, Ben Brafman a través de un comunicado. Además, en una breve conferencia de prensa frente al tribunal, el abogado señaló que cumplieron con todas las condiciones de libertad bajo fianza. Dijo que espera que el caso se resuelva pronto favorablemente hacia Weinstein. La próxima aparición de Weinstein en la corte está programada para el 30 de julio. Brafman reiteró que Weinstein niega categóricamente las acusaciones de mantener relaciones sexuales no consentidas. "Muchas de estas acusaciones se deben haber hecho hace mucho tiempo, sobre hechos que supuestamente ocurrieron hace muchos años", dijo Brafman en parte. "Puedo anticipar que cuando sean sometidas a un interrogatorio, en el caso de que lleguemos tan lejos, las mujeres que hicieron estas acusaciones no se creerán las mismas. Suponiendo que obtengamos 12 personas justas que no hayan sido consumidas por el movimiento que tiene tomado este caso", dijo el abogado. "El señor Weinstein no inventó el 'casting de sofá' en Hollywood y en este caso no estamos juzgando si eso es una mala práctica profesional", sentenció.