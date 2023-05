Nacía el programa Suspertu para evitar el consumo de drogas

Proyecto Hombre presentó la asociación Suspertu para prevenir una escalada en el consumo de drogas entre los jóvenes que las prueban con regularidad los fines de semana. Oficialmente surgió en abril de 1997, aunque hacía ya tiempo que al programa tradicional de Proyecto Hombre empezaba a llegar una nueva demandal. “Son padres con hijos en edad adolescente y consumidores de drogas de fin de semana y habitualmente de hachís. No encajaban en el perfil tradicional de toxicómano”, señaló el director del programa, el pamplonés Oscar Sánchez Martínez, de 33 años. “Hay que hacer una labor más preventiva que terapéutica, porque son consumidores pero propiamente no tienen un problema con las drogas, es decir, no son drogodependientes. La idea es intervenir antes de que el consumo se convierta en un problema serio”.