Luis Roldán era condenado a 28 años de cárcel

El ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán fue condenado por la Audiencia de Madrid a 28 años de prisión por, “amparado en su cargo público”, apropiarse de fondos reservados, exigir comisiones por obras, defraudar a Hacienda y estafar a constructoras de la autovía de Leizarán, que pagaron por unos servicios de seguridad que no existieron. Su esposa, Blanca Rodríguez Porto, fue condenada a 4 años de cárcel por encubrimiento, mientras que el testaferro Jorge Esparza fue penado con 9 años por cooperar en el entramado delictivo. Roldán se enriqueció por un montante total de 5.000 millones de pesetas. Los expertos consideran que, del total de la condena, Luis Roldán no pasará en prisión más de 10 años.

Villavesas.- Cotup presentó las 5 primeras villavesas adaptadas para minusválidos.