La juez no ve nada sospechoso en el patrimonio de Otano

La investigación judicial realizada sobre el patrimonio económico del ex presidente foral Javier Otano y su familia no ha revelado la existencia de ningún bien que no pueda ser justificado con sus ingresos declarados. Al menos así consta en los datos que obran en el sumario instruido a raíz de conocerse que el exdirigente socialista fue titular de una cuenta bancaria en Suiza que llegó a tener 200 millones en la década de 1990 y de cuyo saldo se ha perdido hoy el rastro. Otano dimitió de su cargo de presidente del Gobierno foral en junio de 1996, momento en el que confesó que había aceptado, años atrás, dar su nombre para una cuenta que poseía el Partido Socialista, a petición del secretario general del PSN-PSOE, Gabriel Urralburu. Otano siempre ha mantenido que nunca conoció el saldo de la cuenta ni dispuso de sus fondos.