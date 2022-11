El Tribunal Supremo condenó a la Mesa Nacional de Herri Batasuna

Los tres magistrados del Tribunal Supremo que juzgaron a los 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna decidieron condenarles por colaboración con banda armada, por su pretensión de difundir, en sus cuñas electorales televisivas, un vídeo elaborado por la organización terrorista ETA, según fuentes judiciales. Los jueces debaten ahora la duración de la pena, que no alcanzará los 8 años de prisión por cada dirigente que solicitaba el fiscal, y todavía no ha comenzado la redacción de la sentencia, que será comunicada a los dirigentes de HB en los próximos diez días. Entre otros aspectos, los magistrados discuten si el intento de emitir el vídeo es un delito en grado de tentativa o de frustración, ya que los anuncios enviados por la coalición a las televisiones públicas no llegaron a emitirse.