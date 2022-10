La Mesa por la Paz de Navarra salva su primera gran crisis

Todos los representantes de los partidos que componen la Mesa por la Paz de Navarra (UPN, PSOE, CDN, IU y EA) adquirieron el compromiso de seguir sentados en este foro de encuentro para seguir trabajando para alcanzar la paz en la Comunidad Foral. Acordaron que las discrepancias políticas que puedan tener en torno a la violencia no serán utilizadas como arma arrojadiza entre ellos, poniendo fin a la actitud que algunos de ellos habían protagonizado las pasadas semanas. Además, todos aceptaron que la aprobación de las iniciativas que lleguen a la Mesa requerirán la unanimidad y no bastará con que sean aprobados por mayoría. Tal vez por ello, en la reunión no se alcanzó ningún acuerdo en los siete puntos en el orden del día, entre ellos el aislamiento de HB o la política penitenciaria con los presos de ETA.