Música en la calle para elevar las ganas de fiesta

“La gente quiere música en la calle, se nota Hay muchas ganas de volver a la normalidad. De revivir el ambiente perdido tras dos años de pandemia”. Trompeta en mano, el sangüesino Iñigo Cuenca Machín, de 34 años, miraba a su alrededor con emoción y se preparaba para sumergirse en “una cita muy bonita”. Marcaba el reloj las siete de la tarde y más de doscientas personas se arremolinaban en la Plaza Consistorial de Pamplona. Era el lugar señalado. El punto desde el que estaban llamados a iniciar tres pasacalles un total de cuatro agrupaciones musicales y culturales con el objetivo de animar el centro de la ciudad. Ayer no era un día más. Era 6 de junio. El último peldaño de la escalera presanferminera más especial. La que conducirá a los Sanfermines 2022, los más esperados tras dos de cancelación por la covid.

Como en los escalones anteriores de este año, el Ayuntamiento de Pamplona había preparado una ambientación musical vespertina especial, llamando a la fiesta. En esta ocasión,que se celebra este mes en Navarra. El citado Iñigo Cuenca participaba concretamente como músico de la agrupación No More Jazz Brass Banda, integrada por una decena de instrumentistas, la mayoría navarros. “Llevamos unos 3 años en acción y nos une la pasión por la música de New Orleans”, reconocía. “Nuestros referentes son los Broken Brothers Brass Band”, añadía, un grupo que de hecho actuará el próximo día 24 en la sala Zentral de la capital navarra de la mano del NB Fest.