Reacciones de sorpresa, incredulidad y en algunos casos de indignación. Eso se encontraron los agentes de la Policía Municipal que el pasado jueves se encargaron de llamar a las decenas de personas que figuraban como votantes del concurso sanferminero de carteles pero que nada tenían que ver con el tema. "Algunos no tenían ni idea, no entendían nada de lo que les contabas", señalan. En el listado de afectados por la usurpación de su nombre y DNI hay personas de gran variedad de edades y de barrios de Pamplona, tanto hombres como mujeres. "A primera vista no se aprecia qué pueden tener en común estas personas. Habrá que seguir hilando fino para descubrir el origen de este listado", explicaron ayer fuentes cercanas a la investigación.

El alcalde Pamplona, Enrique Maya, felicitó el viernes a la Policía Municipal por la "rapidez con la que ha actuado ante los indicios de fraude". "Lo importante ahora es tener cuanto antes el cartel ganador, algo que la gente espera con ilusión", afirmó a los medios de comunicación.

El próximo lunes tendrá lugar el acto de presentación del cartel ganador, que debía haberse conocido el 5 de abril, quinto peldaño de la escalera. El alcalde señaló que fue la concejal de Cultura, María García Barberena, la que le comunicó el pasado miércoles que podía haber habido “una acción ilegal a la hora de promover la votación de un cartel”.

DECISIÓN DE GARCÍA BARBERENA

La empresa pública Animsa, que gestiona la página web municipal, es la encargada del formulario de votación. Una de sus empleadas fue la que detectó el inusual pico de votantes el sábado y domingo por la tarde y lunes por la mañana en favor de uno de los diez carteles finalistas. García Barberena recibió el miércoles a las 14.00 horas el informe de Animsa y las 15.00 horas se suspendió de forma cautelar la votación. La concejal de Cultura tomó la decisión como responsable órgano gestor del concurso después de consultar a su equipo más cercano, a los técnicos del área, al letrado y al alcalde.

El consistorio respalda la legalidad de las decisiones tomadas y recuerda que, según las bases del concurso, “cuantas incidencias se deriven del desarrollo de este concurso y de la interpretación de estas bases serán resueltas por el órgano concedente”, es decir, el área de Cultura.

García Barberena explica que si hubieran faltado varios días para cerrar la votación, no hubiera hecho falta paralizar el proceso al haber más margen para investigar y depurar votos. La concejal admite que ha vivido estos hechos “con estupor y tristeza”. “Nunca me había planteado que pudiera pasar una cosa así. Puede parecer una travesura, pero no es ninguna tontería lo ocurrido. Estamos hablando de delitos muy graves”, expresa García Barberena, que resta importancia a algunos bulo que han circulado: “Era de esperar que alguien dijera que todo es un montaje para favorecer o perjudicar a alguien”.

EL CARTEL DEL ABRAZO

Fuentes del Ayuntamiento aclaran que se desconoce si el cartel beneficiado con el fraude encabezaba la clasificación o si esos casi 300 votos irregulares iban a ser decisivos. Hasta el día 2 habían votado más de 6.000 personas, por lo que el porcentaje de votos irregulares no es significativo.

El alcalde expresó el viernes que lo sucedido “no es una buena noticia” y aseguró que actuarán “en consecuencia”. “Lo importante es tener cuanto antes el cartel ganador. Los que han actuado bien no tienen porqué estar esperando y soportando a los que han actuado mal”, señaló.

Maya admitió que últimamente “está habiendo noticias un poco raras sobre cosas relativas a redes o intromisiones”. Una sensación compartida también por García Barberena, que cita en concreto el cartel del abrazo, cuya imagen se difundió en redes sociales la víspera de la presentación de los diez finalistas. Según la concejal, esto es un incumplimiento de las bases del concurso, que obligan a la confidencialidad “durante todo el proceso, es decir hasta que se hace público el ganador”.