cartel de Sanfermines?". Decenas de personas empadronadas en Pamplona han empezado esta tarde a recibir llamadas telefónicas de este tipo. "Buenas tardes, le llamo de Policía Municipal. ¿Votó usted el pasado sábado a las 21.00 horas en la web municipal al?". Decenas de personas empadronadas enhan empezado esta tarde a recibir llamadas telefónicas de este tipo.

El objetivo, investigar si hubo fraude y hacer limpieza de datos para poder reanudar el proceso de votación popular y dar a conocer lo antes posible al ganador del cartel anunciador de las fiestas. La conclusión de la policía municipal es que hubo fraude, que la práctica totalidad de los registros sospechosos se realizaron usurpando la identidad de otras personas.

Según recoge el informe policial, se ha realizado un rastreo entre los votos sospechosos y en prácticamente la totalidad de los casos se ha comprobado que los titulares de los DNI que supuestamente habían votado no habían participado en la elección, sino que un tercero se habría apropiado de su nombre y DNI para emitir el voto, siempre para apoyar a un determinado cartel.

Con estas conclusiones preliminares, el Ayuntamiento de Pamplona eliminará todos los votos sospechosos de irregularidad y continuará con el proceso de votación. La suspensión cautelar fue adoptada el miércoles a las 15:00 horas, por lo que se ha determinado que las votaciones se reabrirán a la misma hora este viernes y concluirán a las 00:00 horas, completando así todas las jornadas previstas de votación. Tras ello, se realizará el recuento de votos y el cartel ganador será dado a conocer este próximo lunes.

Policía Municipal de Pamplona continúa con la investigación, atendiendo a la denuncia presentada esta mañana por el Ayuntamiento, a fin de esclarecer todos los detalles de lo ocurrido, determinar la autoría del presunto fraude y los delitos que puedan imputarse a su autor.

“Con agilidad porque el tiempo apremia, pero con las debidas garantías”. Esta es la premisa del Ayuntamiento de Pamplona para depurar el proceso de votación. El área de Seguridad Ciudadana ha iniciado esta tarde una ronda de llamadas a una lista de casi 300 personas para preguntarles si votaron o no a uno de los diez carteles semifinalistas.

Los primeros datos elevan la sospecha de que ha existido fraude. La mayoría de respuestas son negativas, es decir, que alguien usurpó su identidad para hacer el registro en la página web del ayuntamiento.

Todos estos votos serán anulados. El Ayuntamiento de Pamplona señala que esta fórmula es la que ofrece mayores garantías frente a posibles impugnaciones. El equipo de gobierno ha descartado otras opciones, como iniciar la votación de cero o delegar en el jurado la elección del cartel ganador. La intención es respetar las bases del concurso en la medida de lo posible y garantizar la limpieza del proceso, eliminando los votos fraudulentos.

Para poder iniciar la ronda de llamadas, el Ayuntamiento ha tenido que realizar una serie de trámites. En primer lugar, presentar una denuncia ante la Policía Municipal para que el asunto quede en manos de la Justicia.

De esta forma, los agentes han podido obtener de Animsa, la empresa pública encargada de la web, el listado de los votos sospechosos de ser fraudulentos. Se trata de 132 adhesiones que recibió un único cartel el sábado entre las 20.00 y las 23.30 horas, otros 94 votos que recibió el domingo entre las 20.00 y las 23.30 horas y una treintena de registros del lunes entre las 13.00 y las 13.30 horas.

Son datos de personas empadronadas en Pamplona, pero el padrón municipal no posee teléfonos. Con las debidas garantías jurídicas, la Policía Municipal se ha dedicado a buscar los teléfonos de estas personas para ponerse en contacto con ellas. Para realizar estas llamadas, el cuerpo policial debe redactar una autorización. Todos estos trámites han ocupado la mañana del jueves. Por la tarde se metieron en faena a tirar de teléfono.

Para participar, es necesario estar empadronado en Pamplona. La web solicita el nombre, primer apellido y DNI. De forma opcional se solicita el segundo apellido. La mayoría de la gente lo introduce. Este es uno de los indicios de fraude, ya que los votos sospechosos no llevan el segundo apellido. El sistema telemático de votación detecta si los datos introducidos coinciden con los del padrón. Si no es así, no permite completar el registro.