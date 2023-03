Nadal: "Pau es un pionero, un ejemplo de los valores de un deportista"

Nadal, amigo Pau Gasol, ensalzó al exjugador de la selección española y de los Lakers. No solo por sus logros deportivos, sino por los "valores que ha sabido transmitir" y su legado a los jóvenes.

"Pau es uno de los grandes referentes históricos de nuestro deporte. Por sus títulos, con la selección y con los Lakers. Pero para mí hay algo más especial y es que es un pionero en conseguir cosas que nunca antes se habían conseguido, en nuestro deporte, como en el baloncesto, donde los americanos han sido los claros dominadores. Lo siguen siendo, pero Pau nos ha acercado mucho y ha marcado el camino a otros que vienen después. La dificultad suya es máxima porque ha hecho algo que nunca había hecho antes", destacó Rafael Nadal, considerado el mejor deportista español de todos los tiempos.

El tenista balear, que se recupera de una lesión en la cadera que le tiene apartado del circuito, subrayó los valores que transmite Pau Gasol, con el que ha compartido una época en la historia del deporte español.

"Aparte de lo que significa porque es mi amigo, para mí es un buen ejemplo de todos los valores que hay que atribuir a un deportista para tener éxito. No solo por lo que es como deportista sino por como ha llegado. Un ejemplo de como se hacen las cosas, de respetar a los demás, de tratar bien a todos. De ser un ejemplo para los jóvenes que siguen siendo muy necesarios", añadió Nadal.

Para Rafa Nadal, ganador de veintidós títulos del Grand Slam además de otros grandes éxitos para el deporte español, "que los Lakers retiren la camiseta de Pau es increíble. Es el equipo más emblemático de la NBA y que quiten la camiseta de un jugador que no es americano y es español.. encima yo personalmente le he tocado muy de cerca me hace muchísima ilusión y es un día de celebración".

"Es para estar muy orgulloso de lo que ha conseguido. Eso demuestra lo que es Pau, lo que ha significado en la liga más importante del mundo y en un deporte donde cosas así se veían muy lejanas", añadió Nadal.

Rafa Nadal ha compartido varias experiencias con Gasol a lo largo de sus respectivas carreras. "Recuerdos tengo muchos con Pau. Le he visto en partidos inolvidables. Soy un buen seguidor del deporte en general y del baloncesto también. Tengo mil recuerdos de Pau, con la selección, con los Lakers y a nivel personal tener la suerte de vivir algunos y compartir en directo con él".

"He tenido la suerte de vivir la carrera de Pau de una manera cercana y por eso lo hace que a título personal sea más especial", insistió Nadal.