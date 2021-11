Muguruza se cita con Badosa en las semifinales de las WTA Finals

Anett Kontaveit (6-4, 6-4) en las Finales WTA, la cita que reúne a las ocho mejores de la temporada en el circuito femenino en la localidad mexicana de Guadalajara, y ha logrado el pase a las semifinales, donde vivirá un duelo fratricida con Paula Badosa que garantizará una finalista española 28 años después. La tenista española Garbiñe Muguruza ha superado esta madrugada a la estonia(6-4, 6-4) en las Finales WTA, la cita que reúneen el circuito femenino en la localidad mexicana de Guadalajara, y ha logrado el pase a las semifinales, donde vivirá un duelo fratricida conque garantizará una finalista española 28 años después.

Por primera vez en la historia del certamen, dos españolas estarán este martes en la penúltima ronda, y la vencedora emulará a Arantxa Sánchez Vicario, la última que consiguió disputar la final, en la que fue subcampeona en 1993.

"Esto es asombroso. No conocía toda esta historia. 1993, yo nací ese año", dijo sorprendida tras conocer su pase. "Es increíble que queden cuatro jugadoras y dos de ellas sean españolas; eso demuestra que España tiene un gran nivel de tenis y una gran escuela. Va a ser un partido divertido. Es histórico", reconoció.

Este domingo, Muguruza, cabeza de serie número seis, quebró la racha de 12 victorias consecutivas de Kontaveit, octava favorita, y se confirmó como la segunda clasificada del grupo de Teotihuacán. Y lo hizo convirtiéndose en la primera jugadora en romper el servicio de la estonia en Guadalajara -que solo se había enfrentado a tres puntos de 'break' en sus dos primeros partidos-, y en su primer juego.

Después de consolidar la rotura, la española dispuso tres oportunidades más para quebrar en el tercero, aunque Kontaveit, esta vez, supo defenderse. La semifinalista todavía tuvo que sobrevivir a dos pelotas de 'break' en el juego final, pero pudo cerrar el parcial en 38 minutos.

Ya en el segundo set, Muguruza volvió a romper el saque de su adversaria nada más empezar, lo que le bastó para llevarse la contienda. Con un 57% de primeros servicios, Muguruza ganó el 80% de sus puntos de primer servicio para garantizarse su billete a las semifinales.

"Hoy fue un partido que fue todo o nada. Comenzar la 'round-robin' con una derrota no fue bueno, y lograr dos victorias y clasificarme fue increíble. Hoy creo que jugué el mejor partido de los tres", explicó Muguruza. "Tengo más experiencia. Ahorro la energía que necesito para cuando la necesito, soy más inteligente y no demasiado emocional. Comencé con una derrota y dije 'No importa, todavía tengo posibilidades", relató.

Ahora, se verá las caras con Paula Badosa por primera vez. "Estoy muy feliz por ella. Comenzó el año más atrás y llegó a la cima jugando increíblemente y ganando Indian Wells. Compartimos momentos divertidos en los Juegos Olímpicos. Hemos hablado, nos conocemos un poco más la una a la otra. Ella siempre ha tenido talento y ahora está armando el rompecabezas", apuntó.