Garbiñe Muguruza a cuartos de final tras derrotar a Van Uytvanck y Sara Sorribes cae

La española Garbiñe Muguruza , séptima cabeza de serie del torneo olímpico de tenis, se clasificó este martes para los cuartos de final al derrotar por 6-4 y 6-1 a la belga Alison van Uytvanck, minutos después de la eliminación de la gran esperanza japonesa, Naomi Osaka.

El día anterior, Garbiñe se había declarado muy satisfecha de su partido contra la china Qiang Wang, en el que había salido -dijo- "a morder".

Frente a Van Uytvanck, número 59 del mundo, que venía de eliminar a la checa Petra Kvitova, la española empezó haciendo lo mismo, con golpes duros dirigidos a un lado y a otro de la línea de fondo, que la belga no acertaba a contrarrestar.

Con un parcial de 3-0 para la española el partido hubo de ser interrumpido por el viento y la lluvia que trajo el tifón Nepartak.

Una hora y 40 minutos después, el partido se reanudó y a Garbiñe le costó entrar en juego. Del 3-0 a su favor se pasó al 3-3 y al 4-4, antes que recuperar el toque para apuntarse la manga por 6-4.

En la segunda, Muguruza logró un "break" en el cuarto juego (3-1), su rival fue perdiendo la confianza y el partido concluyó rápidamente con un parcial de 6-1.

La española se enfrentará en cuartos de final a la vencedora del partido entre la croata Donna Vekic y la kazaja Elena Rybakina.

En cambio, no tuvo tanta suerte Sara Sorribes, que vio frenado de forma contundente su andadura por la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, decimotercera favorita en la capital japonesa y que se impuso claramente por 6-1, 6-3.

La tenista castellonense no pudo mantener su buen ánimo tras haber dejado fuera a la número uno del mundo Ashleigh Barty y no se encontró cómoda ante la agresividad de su rival en la pista. La 18 del mundo mandó desde el principio y el parón no ayudó a Sorribes a encontrar la fórmula para poder igualar las cosas y su primer 'break' llegó demasiado tarde, cuando ya cedió 4-0 en el segundo parcial.