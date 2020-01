Wozniacki echa el cierre en un día sufrido para Federer

Actualizada 24/01/2020 a las 15:37

La danesa Caroline Wozniacki disputó este viernes el último partido de su carrera deportiva después de perder en la tercera ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, ante la tunecina Ons Jabeur, mientras que el suizo Roger Federer pasó agónicamente y evitó una sorpresa más en un día donde cayeron Naomi Osaka, Serena Williams y Stefanos Tsitsipas.



El ganador de 20 'grandes' estuvo a punto de marcharse antes de lo previsto de Melbourne, donde el australiano John Millman le tuvo contra las cuerdas en un duelo que duró más de cuatro horas y donde el local tuvo un más que óptimo 8/4 en el 'tie-break' del quinto set de un partido con un marcador de 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(8) y que supuso la victoria centenaria del helvético en este torneo.



Millman jugó a gran nivel y cerca estuvo de repetir la sorpresa que dio hace dos años en el US Open cuando eliminó al de Basilea, que superó un mal día gracias a su experiencia. El exnúmero uno del mundo encadenó 82 errores no forzados y se mostró extrañamente errático con su mejor arma, un 'drive' con el que conectó casi 50 errores.



El tenista local ya empezó avisando de que estaba dispuesto a crear problemas al llevarse el primer set y pese a perder los dos siguientes, supo rehacerse para aprovechar su oportunidad en el cuarto parcial para forzar un quinto donde llegó a tener rotura de ventaja al inicio. En la 'muerte súbita', se puso 8/4 y saque, pero sus nervios y la experiencia de Federer le dejaron sin premio.



De este modo, la única sorpresa en el cuadro masculino fue la eliminación del griego Stefano Tsitsipas, semifinalista el año pasado y sexto cabeza de serie, que no pudo superar el duro examen que le suponía un duro rival como el canadiense Milos Raonic, que le batió por 7-5, 6-4, 7-6(2) sin ceder ni una sola bola de rotura.



En cambio, el defensor del título, el serbio Novak Djokovic se clasificó para octavos sin problemas al deshacerse del japonés Yoshihito Nishioka por 6-3, 6-2, 6-2 en menos de hora y media y mostrándose de nuevo demoledor con el servicio (17 'aces' y sólo una opción de 'break' concedida).



ADIÓS DE OSAKA Y SERENA, Y DESPEDIDA DE WOZNIACKI



Por su parte, en el cuadro femenino hubo también eliminaciones sorpresivas como las de Naomi Osaka, actual campeona, y la estadounidense Serena Williams, mientras que Caroline Wozniacki cayó también y puso el punto y final a su carrera.



"Creo que únicamente tenía que tratar que mi último partido fuese a tres sets y que acabase mi carrera con un error con el 'drive'", señaló emocionado en la pista Wozniacki tras perder por 7-5, 3-6, 7-5 ante la tunecina Ons Jabeur.



La de Odense, que deja el tenis con 29 años y que conquistó precisamente su único 'Grand Slam' en Melbourne en 2018, reconoció que su paso por este deporte había sido "realmente maravilloso" . "Ha sido un gran viaje, pero ahora estoy lista para el siguiente capítulo y estoy emocionada por lo que venga. Y sí, me veréis por aquí, no en la pista, pero aún fuera de ella", añadió.



La danesa, que hizo el anuncio de su retirada el pasado mes de diciembre, fue número uno del mundo de la WTA durante 71 semanas, privilegio que alcanzó en octubre de 2010 con 20 años, y conquistó un total de 30 títulos. Poco después de lograr su éxito en Melbourne Park, el fue diagnosticada una artritis reumatoide que le afectó en su rendimiento.



Además, Osaka, actual campeona, fue otra víctima de la joven estadounidense Coco Gauff, de 15 años y que se impuso con relativa comodidad en dos sets por 6-3, 6-4 en poco más de una hora donde la tercera cabeza de serie se mostró muy errática (30 errores no forzados).



Por su parte, Serena Williams no podrá alcanzar a Margaret Court en títulos de 'Grand Slam' y su intento de sumar 24 se vio frenada por la china Qian Wang, que se llevó un duro partido de dos horas y 40 minutos por 6-4, 6-7(2), 7-5.



La asiática supo aguantar la reacción y la presión de su rival cuando esta logró romper con 5-4 abajo en el segundo set para forzar finalmente una tercera y definitiva manga donde la vigeismoséptima favorita mantuvo el pulso hasta un decisivo 'break' final cuando la americana buscaba igualar a seis.



En cambio, sí se metieron en los octavos de final la número uno del mundo, Asleigh Barty, que no dio opciones a la kazaja Elena Rybakina (6-3, 6-2), y la subcampeona del año pasado, la checa Petra Kvitova, arrolló 6-1, 6-2 a la rusa Ekaterina Alexandrova.

