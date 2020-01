Actualizada 21/01/2020 a las 14:36

El tenista español Rafa Nadal no tuvo excesivos problemas para superar la primera ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y derrotó en tres sets (6-2, 6-3, 6-0) al boliviano Hugo Dellien, en una jornada en la que también salió vencedor Roberto Bautista de su duelo contra Feliciano López (6-2, 6-2, 7-5).



El debut del actual subcampeón del torneo oceánico fue bastante plácido, aunque al balear le costó encontrar su mejor ritmo de tenis hasta la última manga donde arrolló al sudamericano para finiquitar la contienda rozando las dos horas de un partido en el que fue de menos a más.



Pese a no tener todavía su mejor frescura por el cansancio acumulado por la ATP Cup, al número uno del mundo le bastó su mayor calidad para imponerse a un Dellien que nunca tuvo opciones reales de inquietar a su rival que ahora se medirá en segunda ronda al argentino Federico Delbonis.



Nadal volvió a acusar cierta irregularidad con el servicio (5 dobles faltas) como le pasase en varios partidos de la última competición por equipos y eso le costó dos 'breaks', ninguno de ellos realmente dañiños, y también le llevó un tiempo ajustar mejor su 'drive', con el que terminó el encuentro con 17 ganadores.



Además, de inicio, el boliviano no renunció a la 'batalla' desde el fondo de la pista. El resultado no le favoreció en nada porque el marcador se disparó a un demoledor 5-0, pero los cuatro primeros juegos fueron de mucha intensidad y al campeón de 2009 le costó quebrar la resistencia de su oponente en varios juegos, teniendo que salvar incluso dos bolas de 'break' en el tercero.



Nadal se llevó en 53 minutos el primer parcial (6-2) y Dellien el 'premio' de romper un saque del número uno del mundo, motivación que le condujo a seguir plantando cara en una segunda manga donde fue capaz de responder al instante a la rotura que le endosó el ganador de 19 'Grand Slams'.



Ahí, con 4-3 abajo y servicio, sin embargo, se acabó el partido para él. El manacorí volvió a romper y por fin se soltó en la pista para adjudicarse los últimos ocho juegos del partido y con un alud de 'winners' en el tercer set (18).



BAUTISTA PUEDE CON 'FELI', DÍA DE GLORIA PARA DAVIDOVICH Y MARTÍNEZ



Junto a él también pasó a la segunda ronda la otra gran baza en Melbourne Park de la 'Armada', un Roberto Bautista que demostró que está en el buen nivel que ya mostró en la ATP Cup para deshacerse de su compatriota Feliciano López por 6-2, 6-2, 7-5.



El castellonense ya había dominado el primer parcial antes de que el duelo se suspendiese el lunes por la lluvia y cuando ambos regresaron a la pista, el guión no cambió demasiado. El noveno cabeza de serie se adjudicó sin problemas el segundo set y tras romper de inicio en el tercero parecía que finiquitaría el partido rápido.



Bautista lo pudo hacer cuando sirvió con 5-4 para ganar. No había perdido su saque en todo el partido y sólo había cedido cuatro bolas de rotura al toledano, pero este apretó y logró un 'break' para igualar que saboreó poco porque falló con su servicio en el juego siguiente y el de Castellón ya no perdonó.



El español se cruzará ahora con el estadounidense Michael Mmoh, invitado por la organización y que eliminó al conquense Pablo Andújar por 6-1, 6-4, 6-4. El manchego fue una de las derrotas del día junto al catalán Albert Ramos, eliminado por el australiano Alex Bolt (7-6, 1-6, 6-7, 6-1, 6-4) y el debutante ilicitano Mario Vilella, que fue capaz de arrebatarle un set al ruso Karen Kachanov antes de caer por 4-6, 6-4, 7-6(5) y 6-3 tras casi tres horas de partido.



Además, el asturiano Pablo Carreño se dejó una manga ante el 'lucky loser' eslovaco Jozef Kovalik, pero se impuso por 6-4, 3-6, 6-1 y 7-6(2), el madrileño Fernando Verdasco no dio demasiadas opciones a otro 'lucky loser' como el ruso Evgeny Donskoy (7-5, 6-2, 6-1) y el balear Jaume Munar derrotó al francés Hugo Gaston (7-5, 5-7, 6-0, 6-3).



Pero las mayores alegrías fueron para Alejandro Davidovich y Pedro Martínez, que ganaron su primer partido en un 'Grand Slam'. El malagueño batalló durante más de tres horas con el eslovaco Norbert Gombos para ganar en cinco (4-6, 6-4, 2-6, 6-3, 6-2), mientras que el valenciano, clasificado desde la previa, pudo con el alemán Dominik Koepfer (6-3, 6-4, 7-5) para citarse con uno de los grandes favoritos, el ruso Daniil Medvedev.

