Nadal se cita con Kyrgios tras un debut cómodo contra Sugita

Actualizada 02/07/2019 a las 20:51

El tenista español Rafa Nadal ha debutado este martes con una sólida y trabajada victoria ante el japonés Yuichi Sugita (6-3, 6-1, 6-3) en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, un partido que ha supuesto su primer triunfo en hierba del año y que le cita con el australiano Nick Kyrgios.

En el tercer turno de la pista número 1, el ganador en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en dos ocasiones (2008 y 2010) no ofreció muestras de debilidad ante el número 274 del mundo, aunque el titubeo inicial despertaba los primeros murmullos.

Y es que Sugita lograba romper el primer servicio del balear y confirmarlo en el siguiente juego. De hecho, Nadal perdió los 11 primeros puntos de su tercer partido en hierba del año; en las dos experiencias anteriores en 2019 sobre el césped, en exhibiciones la semana pasada, no pudo ganar ninguna.

Sin embargo, el vigente campeón de Roland Garros despejó todas las dudas al devolver el 'break' en el cuarto juego. Desde entonces, no concedió oportunidades de rotura y rompió a Sugita en el octavo juego para llevarse posteriormente el parcial.

Muchos menos apuros pasó en el segundo set, donde pronto se puso 4-0 arriba. Otro quiebre en el séptimo juego permitió al número dos del mundo llevarse la manga en poco más de media hora, aunque todavía le quedaba sudar en el parcial definitivo.

Ahí, Nadal salvó una pelota de rotura a la que le sometió el nipón, en una batalla mucho más igualada de lo que señala el ranking ATP. De hecho, no fue hasta el larguísimo octavo juego, en su cuarta bola de 'break', cuando el de Manacor logró el quiebre que le encaminó hacia el triunfo, sellado en su segunda pelota de partido después de dos horas justas de juego.

En segunda ronda ya le espera el australiano Nick Kyrgios, que necesitó cinco sets para deshacerse de su compatriota Jordan Thompson (7-6(4), 3-6, 7-6(10), 0-6, 6-1). El balear y el número 43 del mundo se han visto las caras en seis ocasiones, con tres victorias para cada uno; la última vez que se vieron las caras fue este año en Acapulco, donde el oceánico remontó en la ronda de octavos (3-6, 7-6(2), 7-6(6)).

Por su parte, Albert Ramos dijo adiós al torneo londinense tras caer en tres sets ante el estadounidense Steve Johnson (6-4, 6-2, 6-3). El barcelonés, 99 del mundo, no fue capaz de materializar ninguna de las cinco bolas de 'break' de las que dispuso durante las casi dos horas de encuentro.

Ramos resistió hasta el décimo juego del primer parcial, cuando el norteamericano logró quebrar su saque; otras dos roturas sufridas en la segunda manga y una solitaria en la tercera terminaron por condenarle.

También por la vía rápida se despidió el conquense Pablo Andújar, al que superó el kazajo Mijaíl Kukushkin (6-3, 6-2, 6-4). Un único quiebre hizo caer en el primer parcial al 78 del ranking ATP, que perdió también en los dos siguientes tras ceder en dos y una ocasión su saque, respectivamente.

FEDERER AVANZA, THIEM SE DESPIDE

Mientras, el número tres del mundo, Roger Federer, se vio obligado a remontar ante el sudafricano Lloyd George Harris, que se llevó el primer parcial del estreno en Wimbledon del suizo (3-6, 6-1, 6-2, 6-2).

El ocho veces campeón del torneo británico (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) cedió uno de sus saque en la manga inicial, que se llevó el sudafricano, pero ya no volvió a perder el servicio en todo el duelo. Así, dos roturas en cada uno de los tres sets restantes le valieron para adjudicarse el triunfo y verse las caras en la siguiente ronda con el británico Jay Clarke.

La sorpresa del día en el cuadro masculino la ofreció el austriaco Dominic Thiem, finalista de Roland Garros y número cuatro del mundo, que se quedó fuera a las primeras de cambio al perder ante el estadounidense Sam Querrey (6-7(4), 7-6(1), 6-3, 6-0).

Selección DN+