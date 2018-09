Del Potro gana con facilidad a Coric y jugará cuartos de final ante Isner

Actualizada 03/09/2018 a las 08:29

El argentino Juan Martín del Potro, tercer cabeza de serie, logró hoy el pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al vencer con facilidad en tres sets (6-4, 6-3 y 6-1) al joven Borna Coric, que llegó como vigésimo favorito al último torneo de Grand Slam de la temporada.



El partido, que se disputó en la pista central Arthur Ashe Stadium, duró dos horas y cuatro minutos y dejó a Del Potro con 33 golpes ganadores y 24 errores no forzados por 23 y 29, respectivamente, de Coric, que hoy se enfrentó por primera vez al que fuera campeón en Flushing Meadows en 2009.



El rival de Del Potro, de 29 años, que juega su décimo Abierto de Estados Unidos, será el favorito local John Isner, undécimo cabeza de serie, que se impuso por 3-6, 6-3, 6-4, 3-6 y 6-2 al canadiense Milos Raonic, vigésimo quinto preclasificado.



El duelo entre Del Potro e Isner, de 33 años, que juega por decimotercera vez el Abierto de Estados Unidos y ha alcanzado los cuartos por segunda ocasión, será el duodécimo como profesionales con ventaja por 7-4 para el tenista de Tandil, que ganó el último en los pasados octavos de final de Roland Garros (6-4, 6-4 y 6-4).



El partido de Del Potro y Coric no tuvo más historia que la que dejó la primera manga cuando ambos tenistas se rompieron el saque hasta que en el décimo juego el campeón argentino hizo valer su gran golpe de derecha para hacer el "break" decisivo que le permitió cerrarla en 50 minutos.



Luego llegaría la exhibición con dominio en todas las facetas del juego con la segunda manga en la que ya no cedió ni una vez el saque y lo rompió en el cuarto para el parcial de 3-1 que sería todo lo que necesitó y en otros 45 minutos tenía ya la ventaja de dos sets arriba y el joven tenista croata entregado por completo a su rival.



Coric no tenía respuesta ni con su resto, golpe de revés ni desde el fondo de la pista ni si intentaba la subida a la red por lo que la tercera manga fue un completo paseo para "Delpo", mientras los pocos espectadores que aún quedaban en la pista central comenzaron a abandonarla con la seguridad que volverían a ver lo mejor del tenista de Tandil con el duelo que mantenga frente a Isner.



El resto de la competición masculina de la séptima jornada del Abierto de Estados Unidos tampoco dejó ninguna sorpresa mayor con los triunfos del español Rafael Nadal, el número uno del mundo y campeón defensor del título, que ganó, sin mayor esfuerzo por 6-3, 6-3, 6-7 (6), y 6-4 al georgiano Nikoloz Basilashvili.



Su rival en los cuartos de final será el austríaco Dominic Thiem, noveno cabeza de serie, que se hizo un regalo anticipado de su 25º cumpleaños con el triunfo por 7-5, 6-2 y 7-6 (2), que logró ante el surafricano Kevin Anderson, quinto favorito y finalista el año pasado en Flushing Meadows.



Nadal y Thiem se han enfrentado 10 veces anteriormente con ventaja para el tenista español por 7-3, incluido el último triunfo que logró en la pasada final de Roland Garros (6-4, 6-3 y 6-2), la primera de Grand Slam para el tenista austríaco.

Selección DN+