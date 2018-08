Nadal remonta a Cilic para acceder a las semifinales

Actualizada 11/08/2018 a las 17:06

El tenista español Rafael Nadal, número 1 del ranking mundial, ha logrado este sábado de madrugada el acceso a las semifinales del torneo de Toronto (Canadá), sexto Masters 1.000 de la temporada, después de ganar al croata Marin Cilic por 2-6, 6-4 y 6-4.



El de Manacor, que igualmente ejerce como primer cabeza de serie sobre la pista dura canadiense, batió a un Cilic combativo y muy inspirado en el set inaugural. Así, el balcánico no concedió en esa primera manga ni una sola oportunidad de 'break' a Nadal, que necesitó remontar para alcanzar la penúltima ronda del campeonato, donde se enfrentará al ruso Karen Khachanov. En un partido que se alargó 2 horas y 18 minutos, el balear perdió su segundo y su tercer turno de servicio (1-2 y 1-4), generándose una desventaja que ya no fue capaz de neutralizar. Cilic se mostró firme con sus saques e incluso estuvo cerca de apuntarse el primer set con anterioridad, ya que disfrutó de cinco bolas de rotura en el séptimo juego y con 1-5 a su favor.



Nadal salvó esas cinco pelotas comprometedoras y luego dos más al resto, aunque el croata ya sí aprovechó la octava opción (2-6). Pese a dicha derrota parcial y pese a los problemas en el inicio de la segunda manga al tener que salvar otra bola de quiebre (1-1), el español al fin exhibió poderío en el tercer juego e 'ipso facto' rompió el servicio de su oponente (3-1). El croata reaccionó en el juego inmediatamente posterior, desperdiciando no obstante cuatro 'break points' (4-1). Y no apretó el marcador hasta el tramo final del set, cuando rompió de primeras en el noveno juego (5-4) pero flaqueó con su saque en el décimo y su contrincante igualó el duelo (6-4).



El tercer y definitivo set sirvió a ambos jugadores para templar ánimos en sendos turnos de saque, con Nadal dejando escapar una pelota de rotura en el cuarto juego (2-2). Fue un mero desliz de Cilic, quien parecía decidido a forzar el resultado hasta la muerte súbita. Pero entonces emergió el Nadal heroico hasta quebrar el servicio en el décimo juego, en lo que era su tercer 'match point' (6-4), y abrochar de esta manera la victoria final contra quien ejercía de sexto cabeza de serie en Toronto.

Rafael Nadal

