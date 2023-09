Altuna y Martija pagan con derrota una tarde espesa

Altuna-Martija han caído esta tarde en la feria de San Mateo con total merecimiento contra Larrazabal-Imaz por 18-22 en un mal día. Lo han hecho en el festival que más expectación ha levantado de toda la feria, con más de 1.200 espectadores en la grada, que estuvieron del lado azul. Pero aún con todo, el dueto de Aspe tienen posibilidades reales de clasificación para la final matea. Deben ganar por 22-16 o menos a Zabala-Zabaleta en el último partido. A estos les vale con hacer 17 tantos.

No tuvo su tarde Jokin Altuna en el Adarraga, donde estuvo espeso, no le funcionó la zurda a la hora de abrir huecos, con un Martija que tampoco terminó de hilar fino en el recinto riojano. Y eso que por problemas en el pulgar de Larrazabal (pudo seguir después de que se le colocara un dedal en el dedo) el dueto de Aspe llegó a colocarse con un 16-11. Pero los colorados, más espesos, no terminaron de encontrar hueco a la hora de rematar, toparon con un Imaz que fue el que acabó dominando y terminado el partido.

La feria se retoma el jueves con el trascendental partido entre Ezkurdia-Rezusta y Peña II-Mariezkurrena. El ganador será finalista el domingo.