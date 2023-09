El Cuatro y Medio ya tiene diez elegidos

El Cuatro y Medio será la primera gran cita. Arrancará oficialmente el fin de semana del 6, 7 y 8 de octubre, para concluir a mediados de noviembre. El sistema será el mismo que en los últimos años. 12 pelotaris en liza, seis por empresa, con eliminatoria de octavos, liguilla en cuartos, semifinales a partido único y final. Con San Mateo ya a pleno rendimiento y la fase final del Masters en cuenta atrás (se juega el 29 de septiembre), las empresas Aspe y Baiko ya miran al comienzo del curso competitivo.será la primera gran cita. Arrancará oficialmente elpara concluir a mediados de noviembre. El sistema será el mismo que en los últimos años., seis por empresa, con eliminatoria de octavos, liguilla en cuartos, semifinales a partido único y final.

Las empresas tienen perfilados ya una decena de hombres fijos, con tres novedades importantes respecto a la pasada edición. Una ausencia esperada, la de Unai Laso, aún en proceso de recuperación. Y la entrada directa de dos jóvenes valores. En Baiko, el alavés Iker Larrazabal -el delantero por el que está apostando la promotora bilbaína- y en Aspe, la inclusión del navarro Iker Salaberria, campeón de Promoción el curso pasado, y que sigue una buena evolución.

UNA PLAZA POR DESIGNAR

En Aspe no ha resultado especialmente difícil hacer la selección. La promotora eibarresa copó los cuatro primeros puestos de la pasada edición. Joseba Ezkurdia, campeón; Jokin Altuna, subcampeón; Aitor Elordi (del que se espera que esté a tiempo tras los problemas que ha tenido de manos en verano) y Peio Etxeberria. A estos se sumaría como fijo, Iker Salaberria.

La sexta plaza se la jugarían en una previa el fin de semana previo (el del Másters) dos veteranos. Danel Elezkano y el riojano Darío. Estuvieron en la anterior edición del acotado, pero con actuaciones más bien discretas.

Baiko va a notar de forma sensible la baja de Unai Laso por lesión. Dicen en la promotora que la cadera del pelotari avanza según los plazos previstos, pero no llega al Cuatro y Medio, y quieren ver en qué condiciones está para afrontar un Parejas de cuatro meses muy exigente. No solo en el aspecto físico, también de juego, después de medio año parado. Pero lo vital es que se recupere en plenas condiciones.

LA LISTA DE BAIKO

Tampoco andan muy sobrados de especialistas en el acotado en Baiko. La empresa hizo pública ayer su alineación para el primer campeonato de la temporada.

El peso recaerá en pelotaris veteranos. Erik Jaka, que ha recuperado juego estos meses; Mikel Urrutikoetxea, un clásico algo venido a menos pero que se preparará a conciencia, e Iñaki Artola, el multiusos de la casa bilbaína, que vale y cumple para todo.

Baiko tiene albergadas parte de sus esperanzas en lo que pueda dar de sí un Jon Ander Peña que atraviesa un momento de juego, y que en agosto ha dado un paso adelante.

Y vuelve a apostar por Iker Larrazabal. Lo mete directamente en la competición, después de un verano con mal juego y malos resultados. Ha jugado dos jaulas de Promoción, con resultados discretos.

La sexta plaza saldrá de una previa entre Asier Agirre y Zubizarreta III.

Se retoma la feria de San Mateo, con Mariezkurrena

La feria de San Mateo cogerá ritmo a partir del martes, después de un fin de semana en el que se programó el viernes, se descansó el sábado, volvió a jugarse el domingo y ayer tampoco se programó. Hoy a partir de las 19:15 horas se disputará el segundo partido del grupo A.

Debuta en el torneo la combinación más segura de Baiko por el momento de juego que atraviesan: Peña II-Mariezkurrena contra Jala-Albisu.

Los primeros vienen de firmar un buen verano en número de partidos y juego. Peña II ha dado un paso adelante, está seguro y con juego. Mariezkurrena no necesita presentación. Y de otro lado, Jaka-Albisu, a los que atenaza el resultado de la primera jornada por culpa de los fallos.