Jokin Altuna: "El verano es lo más duro del año para mí"

Hay un porcentaje pequeño de la población a la que no le da pena que se termine el verano. Entre ellos puede estar el pelotari Jokin Altuna, que de junio a septiembre se ha inflado a jugar partidos. Para lo bueno, a más partidos más cobras, y para lo malo. El trote de tres meses en los que ha jugado un promedio de un partido cada tres días. En la temporada de verano es uno cada semana.

¿Cómo ha ido el verano?

Bien, muy bien. He tenido muchos partidos, pero me ha acompañado la salud y no he tenido lesiones. Solo he dejado un partido por jugar para proteger las manos. Mi objetivo es no lesionarme en lo que queda y terminar el verano con buenas sensaciones.

Jugó muchos partidos en julio con muy buenos resultados, tampoco le acompañaron tanto en agosto.

Bueno tampoco le doy importancia a las rachas de resultados. En julio hice grandes partidos, pero también gané otros por inercia casi. Si estás en una racha de juego buena pasan estas cosas. En agosto quitando dos partidos me he visto bien. La sensación que me llevo de verano es que estoy jugando partidos muy difíciles, muy duros y que estoy respondiendo bien. Estoy manteniendo una buena regularidad de resultados y no estoy teniendo problemas físicos.

Aitor Elordi ha notado la trotina del verano y ha acabado con problemas de manos.

Hay gente que se piensa que el verano es una fiesta. Para mí el verano es lo más duro de todo el año. En invierno, jugando un partido a la semana, yo voy muy bien. Porque tienes tiempo para entrenar, para jugar, para descansar y recuperar. El verano es mucho más duro. En julio jugué 12 partidos, en agosto 11, en septiembre calculo que serán también 9 o 10. Hablamos de más de 30 partidos, y se te hace duro porque ahora es todo competición. Si no es una feria es el Masters y en los partidos amistosos todo el mundo va a ganarlos, porque todo el mundo quiere defender su estatus, su puesto en la plantilla. Y pasa también que muchos partidos son televisados, y eso se nota. Todo el mundo va a muerte. Yo tengo firmados 60 partidos al año, y más de 34 los juego en tres meses. La dureza de esos tres meses no es comparable al resto del año, el invierno es más llevadero.

Toda esta tralla que se mete en verano, ¿la nota el invierno?

No lo sé. Últimamente lo llevo todo mejor, juego bien en invierno y en verano. Cuando era más joven, con 20 o 22 años, lo notaba más el verano. No conocía tan bien mi cuerpo y últimamente el organismo me responde bien, no voy a cantar victoria porque luego viene el Cuatro y Medio, el Parejas y el Manomanista y mi objetivo es estar ahí a tope.

¿En qué medida se ha notado la ausencia de Laso?

Habrá afectado mucho más a Baiko que a nosotros. Hemos jugado nuestros partidos, yo creo que en Baiko lo han notado más porque han tenido menos festivales sobre todo en julio y han jugado menos. Unai juega mucho, pero sobre todo es un pelotari que vende mucho. Al margen de eso, yo creo que la baja de Laso la hemos sentido mucho todos. Si no está Unai hay menos demanda, y eso implica que hay pelotaris que juegan menos partidos porque Laso no juega partidos.

Usted siempre ha valorado mucho la regularidad, sale del verano como numero número 1. ¿Le da valor a eso?

Creo que ningún pelotari tiene como objetivo terminar como número uno del ranking, como igual sí que puede pasar en otros deportes. Si acabas como número uno, pues mejor. En mi caso ese primer puesto dice que no he ganado ningún título, pero que a cambio he tenido una gran regularidad, más allá de los propios campeonatos. Es algo que no buscas, pero que te ayuda para la confianza en uno mismo. Igual no he ganado títulos, pero he estado ahí todo el año, en invierno y en verano. Creo que estoy haciendo las cosas bien.

¿Quién le ha sorprendido este verano?

En nuestra empresa Julen Martija creo que ha hecho un gran verano. Rezusta también le he visto con juego y buenos resultados. Adelante le he visto muy bien a Peio Etxeberria en los últimos partidos, físicamente y con juego. Creoq ue va a ser peligrosísimo en el Cuatro y Medio.

¿En Baiko?

Jon Ander Peña ha dado un paso adelante muy importante. Está jugando muy buenos partidos. Y a Jaka también le he visto otro nivel. En los últimos meses está jugando mucho mejor y también tiene peligro. Y Mariezkurrena, claro, que en la línea del año pasado también está haciendo un muy buen verano con buen juego y resultados.

¿Meterse en la final del Masters sería un buen remate al verano?

Sin duda, pero primero hay que jugar San Mateo, luego hay que jugar y ganar la semifinal.