Juanenea, preparado

Ansa II y Juanenea se enfrentarán el sábado en la gran final del Torneo Eusko Label-Campeonato Individual de remonte. Es la final más importante de la modalidad y ambos pelotaris separaron este miércoles las pelotas con las que jugarán en Galarreta.

El primero en saltar a la cancha fue Ansa y después lo hizo Juanenea. No tardaron apenas tiempo. En un cuarto de hora ya terminaron la faena de selección. Esta vez no hubo apenas diferencia en el material entre ambos pelotaris. Juanenea cambiará la táctica ante el delantero urnietarra y esta vez apostó por una pelota más viva que en semifinales. Ansa separó un material más variado, pero con tendencia a la pelita viva.

QUITARSE LA PRESIÓN

Ansa aseguraba que no tenía ninguna queja. “Había de todo y he encontrado lo que buscaba. Por definirlo de alguna forma, yo he buscado una pelota normal. Son dos del bolo cinco y uno del tres, pero no hay apenas diferencia. Me he fijado que la tendencia en el caso de Juanenea, también era apostar por pelotas vivas. Las mías son naturales, una más viva”.

Es la primera gran final del Torneo Individual, pero tiene experiencia con semifinales y también con la victoria en el Masters. “Llevo una buena semana, he ganado en experiencia y en gestionar estos momentos. He disfrutado mucho en agosto y la experiencia ganada en el Masters me está ayudando mucho.”.

La relación de ambos finalistas es estrecha, pero lógicamente esta semana se han alejado más. “El sábado salté del asiento cuando ganó y después le felicité, pero el domingo ya fui consciente de que es mi rival en la final y hay que guardar distancias hasta que termine la final”.

Juanenea también estaba contento con la elección. Separó pelotas vivas, ya que su táctica será diferente a la utilizada contra Barrenetxea. “Tengo que acortar los tantos, arriesgar, ya que Ansa en el peloteo es muy bueno, físicamente es muy bueno. Ansa sin duda es el favorito. Vi en la televisión la semifinal y no pensaba que jugué tan bien, pero Imanol también ha jugado muy bien todo el campeonato salvo la primera mitad contra Barrenetxea. Ha pasado directo a la final y me dio un baño en la liguilla y sin duda es el favorito. Se prepara concienzudamente parra este campeonato y la verdad que tendrá más presión que yo y eso trataré , de presionarle. También soy consciente que los favoritismos no ganan campeonatos, por lo que estamos al 50% de salida”.

Tiene claro que para ganar no le conviene un partido largo, porque “físicamente es un toro”.