Trabajado estreno para Ezkurdia-Mariezkurrena en el Masters

El Masters es como el Parejas, pero en verano y sin ser tan de verdad. Puede parecer eso, pero para la docena de manistas que están en él es competición pura y dura. Y si no que se lo pregunten a Joseba Ezkurdia y Jon Mariezkurrena, que parten como una de las combinaciones favoritas para hacerse con el título, y que el viernes por la noche tuvieron que sudar tinta en Urrestilla. Allí les plantaron cara los guipuzcoanos Peña II-Rezusta, que les obligaron a 67 minutos y más de 700 pelotazos de trabajo para doblegarles 22-18, Números de verdad, de campeonato oficial.

Sobre el papel, por las virtudes de uno y de otro, Ezkurdia-Mariezkurrena están en la pole position al título para el Masters. Pero ni los nombres ni el cartel sirven para llegar a 22. Hay que jugar. Y lo pasaron mal los navarros en el recinto azpeitarra, porque se encontraron con la resistencia de Peña II-Rezusta. En especial del zurdo de Bergara que, como pasó en San Fermín, se le vio con frescura y aguantó el martilleo de derecha de Jon Mariezkurrena. No arrasó el bombardero de Berriozar, ni mucho menos, y le costó terminar imponiendo su ley.

No acabaron de estar cómodos los navarros, que no pudieron ni supieron hacerse con el control del marcador hasta pasados 27 tantos. Del 2-2 al 16-15 el partido fue más azul que rojo. Porque aguantó muy bien el tipo de Rezusta, porque Peña hacía sus cosas también en los cuadros alegres, y porque a los colorados no acababan de carburar al 100%. No terminó de arrollar Jon, tampoco terminaba de estar fino Joseba, que sí dejó tantos espectaculares, como el dos paredes del 7-10.

No fue hasta el 16-15, una dos paredes que a Rezusta se le fue a la grada, cuando tomaron el control del partido los navarros. Se sobrepasaban para entonces los 508 pelotazos de un partido que se jugó a un ritmo tremendo. Y por ahí vino la tabla de salvación colorada. Les comenzó a pesar la tarea a los azules. Estuvo más fallón Peña, le costaba más sujetar a Rezusta. Y coincidió con el tramo más inspirado y acertado de Joseba Ezkurdia, que terminó decidiendo el partido.

Victoria y punto para Ezkurdia-Mariezkurrena, que son los favoritos para todo, y en cuanto acaben de ensamblar su juego, pueden resultar temibles. El Masters vuelve el sábado con el Jaka-Martija contra Altuna III-Imaz.