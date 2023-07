Aspe se lleva las 1.200 botellas de aceite del Labrit

Aspe se ha adjudicado el Desafío Urzante de 1.200 botellas de aceite en el tradicional duelo entre las empresas sanferminero al imponerse a Baiko en el festival especial del Labrit. Los pelotaris de la promotora armera vencieron tanto en el partido del Cuatro y Medio (Peio Etxeberria), como en el Parejas (Elordi-Zabaleta) y solo cedieron en el mano a mano, donde Baiko ganó con Artola.

Con un Labrit de nuevo hasta la bandera, los pelotaris de Aspe fueron muy superiores en un desafío al que le faltó un puntito de emoción, ya que las victorias y la superioridad de Peio Etxeberria en la Jaula y de los actuales campeones de parejas. Elordi-Zabaleta, fue notable.

CUATRO Y MEDIO



​ETXEBERRIA (Aspe) 18

​URRUTIKOETXEA (Baiko)9



​Marcador. 1-0, 1-2, 7-2, 7-3, 8-3, 8-7, 13-7, 13-8, 14-8, 14-9 y 18-9.

​Duración. 36:35 minutos.

​Pelotazos. 176.

​Saques. 2 y una falta de Etxeberria, 0 de Urrutikoetxea.

​Pasas de la distancia. Ninguna.

​Tantos hechos. 9 de Etxeberria, 7 de Urrutikoetxea.

​Tantos perdidos. 1 de Etxeberria, 6 de Urrutikoetxea.

​Dinero. 100 a 70 por Etxeberria

JESÚS GARZARON

PAREJAS



ELORDI-ZABALETA (Aspe) 22

​PEÑA II-IMAZ (Baiko)11

​

​Marcador. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 9-2, 9-3, 10-3, 10-5, 13-5, 13-6, 16-6, 16-9, 17-9, 17-11 y 22-11.

​Duración. 48 minutos.

​Pelotazos. 463.

​Saques. 1 de Elordi, 0 de Peña II.

​Tantos hechos. 10 de Elordi, 1 de Zabaleta, 5 de Peña, 0 de Imaz.

​Tantos perdidos. 3 de Elordi, 3 de Zabaleta, 4 de Peña II, 4 de Imaz.

​Dinero. 100 a 30 colorados.

Los vigentes campeones del Parejas, Aitor Elordi y José Javier Zabaleta hicieron honor a su condición ante Peña-Imaz, a los que doblaron en el marcador en un partido que fue enteramente colorado. No comenzaron mal los de Baiko, pero una decisión del juez delantero en el que podía haber supuesto el 2-3 (un gancho a priori válido que el juez dio como falta) supuso el 3-2 y descentró a Jon Ander Peña. Los campeones tuvieron más consistencia. Elordi asumió más responsabilidad que en los dos partidos anteriores a la feria, el campeón manomanista jugó centrado e intentó ayuda en todo lo posible a un José Javier Zabaleta que no había tenido si quiera 24 horas de descanso. No se notó en demasía. El de Etxarren firmó un buen partido ante un Ander Imaz dubitativo y más fallón que de costumbre, y al que dominó con claridad.

MANOMANISTA

​

​ZABALA 16

​ARTOLA 18

​

​Marcador. 0-2, 5-2, 5-3, 8-3, 8-6, 10-6, 10-8, 11-8, 11-14, 15-14, 15-15, 16-15 y 16-18.

​Duración. 41:47 minutos.

​Pelotazos. 259.

​Saques. 2 de Zabala, 2 de Artola.

​Tantos hechos.- 6 de Zabala, 10 de Artola.

​Tantos perdidos. 5 de Zabala, 8 de Artola.

​Dinero. 100 a 80 azul.

Iñaki Artola protagonizó la única alegría para Baiko en el encuentro que cerró el desafío. Con el aceite ya en las vitrinas de Aspe se jugó un mano a mano en el que el guipuzcoano se medía a la joven promesa riojana de los armeros. Tuvo que sufrir como un perro el delantero de Alegia. Zabala comenzó como un tiro y sembró un mar de dudas en Artola. Se vio acorralado desde el saque, sufrió con los zambombazos tanto de derecha como de zurda del riojano, y pasó serios apuros con la defensa de aire. Estuvo durante tres cuartas partes del encuentro por detrás. Pudo agarrarse al encuentro por la precipitación del riojano, al que acertó a la hora de cruzarle la pelota, como en el dos paredes del 8-6. El guipuzcoano poco a poco se fue asentando, le costó un triunfo, e hizo valer su veteranía en la fase final del 16-15 se fue al 16-18 final con una dejada, un error de Zabala y un pelotazo atrás bien jugado.