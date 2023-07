Jaka-Aranguren sorprenden a unos grises Altuna-Rezusta

nombres y el historial no ganan partidos, tampoco el dinero. Que se lo pregunten a Jaka-Aranguren, que este sábado 8 de julio terminaron imponiéndose por 22-18 a Altuna-Rezusta por quienes salía el dinero tirado. Los, tampoco el dinero. Que se lo, que este sábado 8 de julio terminaronpor quienes salía el dinero tirado.

No fue un buen partido el segundo del torno de parejas sanferminero. Al menos en la primera mitad navegó entre errores e imprecisiones. Pareció como si a Altuna y Jaka les pesaran las piernas apenas 24 horas después de la final del Cuatro y Medio.

No colaboró tampoco un Beñat Rezusta al que no se le vio con la frescura ni el acierto de los últimos partidos. Estuvo muy fallón en la primera parte, entregó mucha pelota. Jaka y Aranguren lo vieron y aprovecharon la oportunidad. El zaguero de Aguinaga se adueñó de los zuadros traseros y dominó al zurdo de Bergara. Adelante Jaka no se arrugó, buscó ángulos y pudo con un Jokin Altuna gris durante muchos momentos del partido.

Pero para Jaka-Aranguren no hay victoria sin sufrimiento. Y les pasó también. En el último Parejas les costó cerrar los partidos. Altuna les vio más cansados, entró más en juego y llegó a acercarse a un 19-18. Pero no pudo.