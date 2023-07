Altuna: "Es el día más bonito del año; la gente, de 10"

. No se quitó la txapela en ningún momento, porque significaba mucho. “Ganar cuesta muchísimo porque todos juegan muchísimo. Si tú estás arriba pillas a uno u otro con un nivel terrible, el que llega lo hace porque tienen un nivel terrible. Cuesta mucho, tenía la impresión de que estaba haciendo un muy buen año pero estaba sin ningún título y tenía ganas de esta txapela”, comentaba. “Ser el, pero cuando no ganas coges disgusto. Estoy muy orgulloso, porque creo que en cuanto a nivel de juego ha sido el mejor que he hecho. Pero para ganar hay que jugar bien en los momentos clave, no ha sido fácil. Tenía muchísimas ganas de ganar”. Altuna tuvo muy buenas palabras para el público. “Es el día más bonito del año, todo el mundo animando. Había silencio cuando se jugaba y luego ovación. Es superbonito, respetuoso, para felicitar a la gente”