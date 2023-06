Aspe ata a Aitor Elordi hasta 2025

Aitor Elordi seguirá en las filas de Aspe hasta 2025. Así lo ha comunicado la promotora eibarresa esta mañana, con lo que prolonga dos años más la relación contractual que tenía con el delantero de Mallabia, que esta campaña se ha hecho con el Parejas y el Manomanista, y que lleva en la firma de los Vidarte desde que debutó en 2016. Tras su victoria en el mano a mano el pasado 4 de junio ya se apuntó que la intención de las dos partes era prolongar su relación contractual, cosa que se ha producido a la vuelta de las vacaciones de los pelotaris. Elordi tenía contrato hasta marzo de 2024.

De esta forma, Aspe se asegura una delantera muy poderosa para los próximos años. Sus cinco bastiones tienen contrato de larga duración. Además de Elordi, Jokin Altuna tiene contrato hasta marzo de 2026, Ezkurdia hasta marzo de 2027, Peio Etxeberria e Iker Salaberria hasta 2026. Darío Gómez lo concluye en 2024.

"Estoy muy contento por la confianza que ha puesto en mi Fernando Vidarte, ahora me toca a mi sacar provecho de las nuevas oportunidades que me brinda Aspe. Quiero mantener el nivel que he dado e incluso mejorar todo lo posible", ha comentado el delantero vizcaíno a la web de su empresa. Elordi estrenará su camiseta de campeón este viernes en Mallabia.