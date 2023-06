Aspe revisará el contrato de Elordi

El 22-18 que le hizo Aitor Elordi a Jokin Altuna y con el que el vizcaíno se proclamó campeón manomanista el pasado domingo ha sido todo un bombazo. Lo fue en el propio frontón, porque los pronósticos de las apuestas saltaron por los aires. Lo es para la empresa Aspe, que tiene el bendito problema de contar con un campeón mano a mano más en sus filas. El delantero de Mallabia tiene contrato con la promotora de los Vidarte hasta el próximo marzo. Una relación contractual que después de un año en el que ha sido tercero en el Cuatro y Medio, campeón de Parejas y del Manomanista será revisado.

“La actualización del contrato de Aitor es algo que está encima de la mesa y que tenemos previsto tratar después de las vacaciones, no tiene que haber ningún problema”, comentaban ayer fuentes de la empresa armera.

Aitor Elordi debutó en profesionales con Aspe en 2016. Hizo una primera prolongación de contrato de 2019 hasta 2021. La última renovación que se le hizo prolongó la relación contractual hasta marzo de 2014. Con los títulos ganados, el panorama cambia.

GESTIÓN, SIN CAMBIO DE CROMOS

Aspe se encuentra ahora con una plantilla con la que ha obtenido unos magníficos resultados deportivos, y con la que va a tener que administrar mucho talento deportivo. Sobre todo en los cuadros delanteros. Allí conviven Jokin Altuna (campeón de la triple corona), Aitor Elordi (campeón del Manomanista y Cuatro y Medio), Joseba Ezkurdia (campeón de Parejas y Cuatro y Medio), Danel Elezkano (campeón de Parejas), Darío (semifinalista del mano a mano), Peio Etxeberria o promesas como Zabala.

En la empresa dicen que hay sitio y objetivos para todos, y que la convivencia entre los cuatro es posible. Fuentes de Aspe comentaban ayer por la mañana que “no se contempla” un trasvase de delanteros con Baiko, tal y como pasó con Erik Jaka -que pasó de la empresa armera a la vizcaína- tras ganar el Manomanista y el Cuatro y Medio en el año de la pandemia. Creen que no existe un problema de desajuste entre las dos plantillas.

HABRÁ ELORDIMANÍA EN VERANO

A Aitor Elordi le va a pasar lo mismo que le sucedió a Unai Laso tras conquistar la txapela. Su txapela en el Parejas y en el Manomanista le convierten en un pelotari de moda y, por tanto, demandado por los aficionados y por los ayuntamientos para verano. El propio Elordi es consciente de lo que le viene. “Sé que la camiseta roja conlleva más presión, que las primeras semanas serán las más bonitas. Sé que voy a tener que responder a una mayor exigencia, y estoy preparado”, dice.

Elordi: "Aunque mantenga este nivel, sé que no siempre van a llegar las txapelas"

Aitor Elordi celebró la txapela como se merecía. La fiesta arrancó con el recibimiento que le hicieron en Mallabia tras la final, y la fiesta en la que estuvieron más de 180 personas.

Toca descansar.

Sí, hicimos una fiesta de enmarcar. Tengo unos días de descanso hasta el partido del 16. Necesito descansar física y psicológicamente porque ha sido un año muy duro y para llegar fresco al verano.

¿Es consciente de lo logrado?

En el momento que lo consigues no lo valoras, ni eres consciente. Estos días lo asimilaré mucho mejor. Me voy a ir por Asturias a descansar.

Mallabia entera se va de borrachera se cantaba ayer.

Sí, porque todos sabíamos lo difícil que es ganarle a Altuna en una final, porque te pone siempre al límite. Sabía que era difícil, pero no imposible. Era la guinda que le faltaba al pastel.

Todo el mundo decía que cuidado con usted.

Es así. Llevo siete años en esto y he pasado por situaciones críticas, que te ayudan a gestionar momentos como el de la final. Sabía que no tenía nada que perder. Yo me he concentrado en disfrutar y en darlo todo en el Manomanista y esa ha sido la clave. No llevé la final planificada. Antes yo llevaba la iniciativa, conseguía una tacada y la administraba. Ayer no fue así. Lo que normalmente hace Altuna, lo hice yo. Amoldarme a cada situación fue un acierto. No me asusté con el 14-18, porque tenía claro que tenía que hacer lo mío. En la segunda parte di un paso adelante, le di la vuelta al marcador y sabía lo que tenía que hacer. Creo que a Jokin le faltó el brillo de otras ocasiones, porque no le dejé yo.

El año va a ser difícil de repetir.

Sé que estoy poniendo el listón muy alto, tengo que disfrutar dando este nivel y sé que aun dando este nivel no siempre van a llegar las txapelas. Los contrarios también juegan.

¿Habló con Jokin?

Poco, porque no hubo tiempo. Pero me felicitó, me dijo queme lo merecía y que disfrutara del momento.