El sabroso aperitivo de Promoción

Aupa pelotazales

El curso de las tres competiciones oficiales va tocando a su fin, y el frontón Labrit acogió el sábado pasado una gran final del Manomanista de Promoción. Joanes Bakaikoa e Iker Salaberria se dejaron la piel en un partido por la txapela que se fue a más de hora y cuarto de duración y más de 360 pelotazos, que se hubiera acercado a los 400 si se cuentan los de las dos vueltas que se dieron. El público de la Bombonera salió encantado, porque los dos protagonistas lo dieron todo, hasta la última gota. Quizá no hubo tantos de una brillantez extraordinaria, pero la brega y el trabajo lo pusieron los dos de forma incondicional. Solo uno podía quedar campeón y fue Bakaikoa quien terminó llevándose la txapela por un apretado 22-20.

Sea el campeón Bakaikoa o lo hubiera sido Salaberria, el Torneo de Promoción mostró a dos pelotaris que merecen una oportunidad arriba. Por trabajo, constancia y porque son muy pelotaris. Quizá no tengan la brillantez o el toque genial de otros, pero el caso de Aitor Elordi -un manista casi descartado por su propia empresa después de muchos años en la brecha- quizá puede ser un aldabonazo en la mentalidad de las promotoras. Merecen una oportunidad que vaya más allá de una simple previa. A veces tener paciencia tiene premio, como ha sucedido este año con el vizcaíno. El salto cualitativo que ha dado de verano aquí es espectacular. Tercero en el Cuatro y Medio, campeón de Parejas y finalista del mano a mano. A veces las trayectorias de los deportistas requieren tiempo, paciencia y mimo. Factores que no siempre se han respetado.

La final de Promoción sirvió como magnífico aperitivo para lo que nos viene este domingo. El día más grande de la pelota, la final del mano a mano. No habrá navarros, pero sí los dos mejores pelotaris del momento. Jokin Altuna partirá como indiscutible favorito para el dinero -12 finales, 12, con 27 años-, pero tiene delante a un pelotari que está subido a la ola de la confianza, y que literalmente no tiene nada que perder. El tren de su vida pasa este domingo, e intentará subirse a él. No lo duden.

Nos vemos en los frontones.